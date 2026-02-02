Slušaj vest

- Rusija je apsolutno u ratu sa Evropom - izjavio je bivši vrhovni komandant američke vojske u Evropi Ben Hodžis, pozivajući na snažniju podršku Ukrajini.

"Rusija vodi rat, iako to ne želimo da priznamo"

Govoreći na konferenciji u Oslu, Hodžis je upozorio da je Rusija već u ratu sa Evropom, čak i ako Evropljani to ne priznaju ili ne žele da poveruju u to.

- Rusija je apsolutno u ratu sa Evropom, čak i ako to ne priznajemo ili ne želimo u to da verujemo - rekao je Hodžis.

"Termin 'hibridni rat' je pogrešan i opasan"

Hodžis je ocenio da je opisivanje ruskih aktivnosti kao "hibridnog ratovanja užasno i obmanjujuće, jer ne oslikava pravi obim i ozbiljnost neprijateljskih akcija koje Rusija sprovodi".

Cilj Moskve: Evropa da prestane da pomaže Ukrajini

Prema njegovim rečima, cilj Rusije je da Evropljani prestanu da podržavaju Ukrajinu.

- Dokle god ne budemo u stanju da Rusima nametnemo posledice za ono što rade, to će se nastavljati iz dana u dan - upozorio je.

Poziv Evropi: Jačajte odbranu i podršku Ukrajini

Hodžis je istakao da Evropa treba da se fokusira na pomoć Ukrajini i istovremeno na jačanje sopstvenih odbrambenih kapaciteta.

- Evropa apsolutno može da se odbrani. Molim vas, prestanite da kukate. Zašto je toliko kukanja oko toga šta ćemo ako se SAD povuku? Hajde, stvarno - rekao je.

Kritika evropske zavisnosti od SAD

On je oštro kritikovao evropski strah od mogućeg povlačenja SAD iz bezbednosnih obaveza.

- Evropo, zašto smo toliko uplašeni, molim vas, nemojte da vas SAD napuste? Suprotstavite se mom predsedniku. Držite nas odgovornim. Naterajte nas da se držimo onoga što govorimo - poručio je.

Bes zbog Trampa i Pentagona

Hodžis je izrazio duboko nezadovoljstvo nedavnim izjavama Donalda Trampa i ministra rata Pita Hegseta, rekavši da mu je "pozlilo" dok je slušao predsednikove komentare o žrtvovanju NATO saveza u Avganistanu.

Zašto je NATO uspešan

Govoreći o snazi NATO-a, Hodžis je naglasio da ključ nije u količini novca ili opreme.

- Razlog zbog kojeg Sovjetski Savez nikada nije napao NATO na konvencionalan način nije to što imamo milijarde dolara uložene u opremu. Već zato što su uvek znali da ćemo se svi pojaviti - rekao je.

Opasnost od izolacije saveznika