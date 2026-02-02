"RUSIJA JE APSOLUTNO U RATU SA EVROPOM" Bivši ELITNI američki general UPOZORIO na namere Kremlja, evo na šta cilja Putin?
- Rusija je apsolutno u ratu sa Evropom - izjavio je bivši vrhovni komandant američke vojske u Evropi Ben Hodžis, pozivajući na snažniju podršku Ukrajini.
"Rusija vodi rat, iako to ne želimo da priznamo"
Govoreći na konferenciji u Oslu, Hodžis je upozorio da je Rusija već u ratu sa Evropom, čak i ako Evropljani to ne priznaju ili ne žele da poveruju u to.
- Rusija je apsolutno u ratu sa Evropom, čak i ako to ne priznajemo ili ne želimo u to da verujemo - rekao je Hodžis.
"Termin 'hibridni rat' je pogrešan i opasan"
Hodžis je ocenio da je opisivanje ruskih aktivnosti kao "hibridnog ratovanja užasno i obmanjujuće, jer ne oslikava pravi obim i ozbiljnost neprijateljskih akcija koje Rusija sprovodi".
Cilj Moskve: Evropa da prestane da pomaže Ukrajini
Prema njegovim rečima, cilj Rusije je da Evropljani prestanu da podržavaju Ukrajinu.
- Dokle god ne budemo u stanju da Rusima nametnemo posledice za ono što rade, to će se nastavljati iz dana u dan - upozorio je.
Poziv Evropi: Jačajte odbranu i podršku Ukrajini
Hodžis je istakao da Evropa treba da se fokusira na pomoć Ukrajini i istovremeno na jačanje sopstvenih odbrambenih kapaciteta.
- Evropa apsolutno može da se odbrani. Molim vas, prestanite da kukate. Zašto je toliko kukanja oko toga šta ćemo ako se SAD povuku? Hajde, stvarno - rekao je.
Kritika evropske zavisnosti od SAD
On je oštro kritikovao evropski strah od mogućeg povlačenja SAD iz bezbednosnih obaveza.
- Evropo, zašto smo toliko uplašeni, molim vas, nemojte da vas SAD napuste? Suprotstavite se mom predsedniku. Držite nas odgovornim. Naterajte nas da se držimo onoga što govorimo - poručio je.
Bes zbog Trampa i Pentagona
Hodžis je izrazio duboko nezadovoljstvo nedavnim izjavama Donalda Trampa i ministra rata Pita Hegseta, rekavši da mu je "pozlilo" dok je slušao predsednikove komentare o žrtvovanju NATO saveza u Avganistanu.
Zašto je NATO uspešan
Govoreći o snazi NATO-a, Hodžis je naglasio da ključ nije u količini novca ili opreme.
- Razlog zbog kojeg Sovjetski Savez nikada nije napao NATO na konvencionalan način nije to što imamo milijarde dolara uložene u opremu. Već zato što su uvek znali da ćemo se svi pojaviti - rekao je.
Opasnost od izolacije saveznika
Na kraju je upozorio da bi, kako je rekao, "kavez-strategija" poznata kao Nacionalna strategija bezbednosti mogla da dovede do izolacije američkih saveznika u Evropi.
(Kurir.rs/The Guardian/Preneo: V.M.)