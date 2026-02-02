Slušaj vest

Ako je poznati mrmot-prognozer iz Pensilvanije u pravu, Amerika može da očekuje još šest nedelja zime.

To je zato što je, pred desetine hiljada ljudi u ponedeljak, Fil, glodar koji živi u panju drveta, predvideo da će već duga i hladna zima u velikom delu Sjedinjenih Američkih Država potrajati još šest nedelja, jer je video svoju senku.

Prognoze ovog meteorološkog marmota u ponedeljak su prilično jednostavne, iako njegovi čuvari iz Kluba "Punxsutawney Groundhog" tvrde da se takođe tumači Philov „zemljozemni“ jezik – namigivanja, predenje, cvrkutanje i klimanje glavom.

Dan mrmota Foto: Barry Reeger/FR171704 AP

Kada se kaže da je Fil video svoju senku kada je izašao iz panja u ruralnoj Pensilvaniji, to se smatra prognozom da će zima trajati još šest nedelja.

Kada ne vidi svoju senku, kaže se da Ameriku očekuje rano proleće.

Oko 30.000 gledalaca okupilo se na ceremoniji Dana mrmota u blizini staništa mrmota Fila.

Američki mediji, međutim, napominju da mrmoti nisu uvek tačni u predviđanju vremena. Primećeno je da su u proteklih 20 godina predviđanja mrmota bila tačna u približno 35 odsto slučajeva.

(Kurir.rs/NBC Philadelphia/P.V.)

Ne propustitePlanetaSANTE LEDA PLUTAJU REKOM HADSON! Nestvarne scene iz Njujorka, nezapamćena snežna oluja OKOVALA Ameriku, PREKO 50 MRTVIH širom istočnog dela SAD! (FOTO/VIDEO)
101 AP Yuki Iwamura.jpg
PlanetaSMRZNUTO TELO MLADE UČITELJICE PRONAĐENO U SNEGU: Nestala tokom snežne oluje koja je Ameriku BACILA NA KOLENA! Bila samo 300 metara od mesta gde su je tražili
Rebeka Rauber
PlanetaPUTNIČKI AVION PAO TOKOM ZIMSKE OLUJE U AMERICI! Srušio se prilikom poletanja, objavljeni audio snimci kontrolora leta "Okrenut je naopačke" (FOTO, VIDEO)
Avion srušio tokom poletanja aerodrom Bangor
PlanetaAMERIKA POD "ARKTIČKOM OPSADOM", RASTE BROJ MRTVIH, SMRZNUTE NALAZE POD SNEGOM! Upozorenje za 185 miliona ljudi, nema struje, prekinut rad Senata (FOTO, VIDEO)
SAD nevreme sneg