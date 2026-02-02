Slušaj vest

Ako je poznati mrmot-prognozer iz Pensilvanije u pravu, Amerika može da očekuje još šest nedelja zime.

To je zato što je, pred desetine hiljada ljudi u ponedeljak, Fil, glodar koji živi u panju drveta, predvideo da će već duga i hladna zima u velikom delu Sjedinjenih Američkih Država potrajati još šest nedelja, jer je video svoju senku.

Prognoze ovog meteorološkog marmota u ponedeljak su prilično jednostavne, iako njegovi čuvari iz Kluba "Punxsutawney Groundhog" tvrde da se takođe tumači Philov „zemljozemni“ jezik – namigivanja, predenje, cvrkutanje i klimanje glavom.

1/6 Vidi galeriju Dan mrmota Foto: Barry Reeger/FR171704 AP

Kada se kaže da je Fil video svoju senku kada je izašao iz panja u ruralnoj Pensilvaniji, to se smatra prognozom da će zima trajati još šest nedelja.

Kada ne vidi svoju senku, kaže se da Ameriku očekuje rano proleće.

Oko 30.000 gledalaca okupilo se na ceremoniji Dana mrmota u blizini staništa mrmota Fila.