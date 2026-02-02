Slušaj vest

Jedan muškarac je hitno prebačen u bolnicu nakon što je u njegovom rektumu pronađena artiljerijska granata iz Prvog svetskog rata, što je izazvalo masovnu evakuaciju bolnice zbog straha od moguće eksplozije.

Lekari otkrili granatu staru više od jednog veka

Jedinice za uklanjanje eksplozivnih sredstava odmah su pozvane nakon što su lekari otkrili da se u anusu 24-godišnjeg Francuza nalazi artiljerijska granata stara više od sto godina.

Tokom operacije, medicinsko osoblje je pronašlo projektil dug oko 20 centimetara, koji datira iz 1918. godine.

Policija i vatrogasci opkolili bolnicu u Tuluzu

Lokalna policija i vatrogasne jedinice okupile su se oko bolnice Rangueil u Tuluzu, u Francuskoj, ubrzo nakon što su prestravljeni lekari u subotu podigli uzbunu.

Eksploziv deaktiviran, opasnost otklonjena

Hitne službe su uspele da deaktiviraju eksplozivnu napravu, a nije postojala neposredna opasnost, preneo je list "Le Parisien".

Moguće krivične tužbe

Neimenovani muškarac se i dalje oporavlja od operacije, a mogao bi da se suoči sa krivičnim prijavama zbog kršenja francuskog zakona o oružju.

Policija: "Bio je u stanju ekstremne nelagodnosti"

- Bio je u stanju ekstremne nelagodnosti, nakon što je u rektum ubacio veliki predmet. Izvršena je hitna operacija, a za predmet se ispostavilo da je artiljerijska granata iz Prvog svetskog rata. Još gore, granata nije eksplodirala, zbog čega su morali da budu pozvani stručnjaci za deaktivaciju bombi, dok su vatrogasci bili u pripravnosti - rekao je izvor iz policije.

Evakuacija osoblja i pacijenata

Nakon šokantnog otkrića, osoblje i pacijenti bolnice Rangueil morali su da budu evakuisani. Oko hitnih službi koje su radile na licu mesta uspostavljen je i bezbednosni perimetar.

Granata proglašena bezbednom

Granata sa šiljatim vrhom iz 1918. godine - duga gotovo 20 centimetara i obima nešto većeg od tri centimetra - na kraju je proglašena bezbednom.

Sledi policijsko saslušanje

Očekuje se da će pacijent tokom ove sedmice biti saslušan od strane policije. Tužilaštvo razmatra pokretanje postupka zbog rukovanja "municijom kategorije A", navode policijski izvori.

Motiv i dalje nepoznat

Za sada nije jasno kako ni zašto se granata našla u telu muškarca.

"Gvozdena žetva" Prvog svetskog rata

Prema pisanju lista "La Dépêche", medicinsko osoblje u Tuluzu "naviklo je na lečenje povreda nastalih tokom seksualnih igara".

Mesingana granata kalibra 37 mm, izrađena od bakra i mesinga, korišćena je u carskoj nemačkoj vojsci pred kraj Prvog svetskog rata.