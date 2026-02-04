Slušaj vest

Kao poslednja osoba koja je razgovarala sa Džefrijem Epstajnom pojavljuje se njegova devojka Karina Šurljak, Nađa Mančikova i Majkl Volf, koji je sa njim napravio najduži intervju:

Mark Epštajn Foto: B92 Printscreen

- Poslednji put sam sa Džefriem razgovarao veče pre nego što je uhapšen. Pozvao me je iz Pariza. Ne sećam se baš tog razgovora jer nije imao poseban značaj, to je više bio razgovor bratski. Narednog dana je uhapšen i više se nismo čuli. Pre Džefrijevog hapšenja, nismo se videli 7 godina - ispričao je Mark i dodao:

- Obojica smo mnogo putovali i retko smo bili u istom gradu. Poslednja osoba sa kojom je razgovarao je njegova devojka. Trebao je da obavi razgovor iz zatvora. Rekao je čuvarima da zove majku. Naša majka je umrla 2004. godine, tako da je pozvao svoju devojku onda.

Kaže da je Džefri izmenio svoj testament nekoliko dana pre smrti, ali tvrdi da se to nije dogodilo prvi put:

- Možda je boravak u ćeliji učinio da se on oseća malo uplašeno i možda je želeo da njegov testament bude ažuriran na način na koji bi on želeo. Ja nisam izvršilac njegove imovine, niti poverenik fonda. Dakle, može da se nagađa šta će se tačno desiti.

Foto: screenshot X, HOGP/House Oversight Committee

"Znam da je mrtav"

Džefri je nakon smrti prebačen u Izrael a njegov najbliži srodnik tvrdi da je indentifikaciju njegovog tela izvršio upravo on:

- Znam pouzdano da je mrtav, sve te spekulacije daje živ su samo glasine - istakao je Mark.

Govorilo se i da je Epštajn pokušao još jedno samoubistvo i to nekoliko dana pre smrti, 23.jula. Tada se spominjao i Nikola Tartalone, njegov cimer, koji je navodno pokušao da ga zadavi i ubije:

- Događaj iz jula nije bio pokušaoj samoubistva, njegovi cimeri su ga napali i to je prijavljeno kao slučaj napada. Onda je izjavio da se ne seća tačno šta se desilo. A mislim da je to zbog toga što nije želeo da ga označe kao doušnika u zatvoru. Nije dobro nositi tu titulu tamo.

"Vil Bar je deo zataškavanja"

Mark Epštajn je od samog početka sumnjao u ubistvo svog brata. Zbog toga je angažovao novog mrtvozornika, Majkla Badena, koji je utvrdio da je veća verovatnoća da je reč o ubistvu, nego o samoubistvu. Mark kaže da je Boden bivši glavni sudski lekar, koji je nekada bio na poziciji koji je držala Barbara Sampson:

Foto: Printscreen

- Glavni sudski veštak je video leš i rekao da je u pitanju ubistvo, potom je sadašnji glavni sudski veštak proglasio samoubistvo, iako nije video leš. Čije mišljenje ćete uvažiti? Mislim da je Vil Bar deo ovog zataškavanja. U svom svedočenju je naveo da je doktor Boden pozvan naknadno, zapravo je Boden učestvovao u odbukciji.

Izrazio je sumnju u bratovo samoubistvo, rekao je da se povrede na lešu ne poklapaju sa načinom smrti. A što više saznaje, istakao je da je sve zataškavanje slučaja:

- Rezultati obukcije će verovatno biti objavljeni u februaru. Vil Bar je dao neke izjave koje su ili neistinite ili se jasno ne poklapaju. Postavlja se pitanje koga. Bar je rekao da je lično gledao snimak sa kamere koja se nalazi iznad tog sprata. Znamo da su prvo rekli da ta kamera nije radila, stalno menjaju priču. Bar je rekao da je video taj materijal i to ga je ubedio da je to samoubistvo. Pa zašto bi državni tužilac gledao taj materijal? On je zanemario činjenoicu da je bilo još 12 zatvorenika tu.