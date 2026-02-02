"Pogrešio sam što sam nastavio kontakt"

"Pogrešio sam što sam nastavio kontakt"

Slušaj vest

Nedavno objavljena imejl prepiska iz 2013. godine otkriva nove detalje o komunikaciji između britanskog političara Pitera Mandelsona i pokojnog, osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna. U porukama koje se odnose na Mandelsonovo planirano putovanje u Sankt Peterburg pominju se, između ostalog, "modeli i ples".

U jednom imejlu Mandelson piše Epstajnu: "To je rejv", da bi u kasnijoj poruci pomenuo i "modele i ples".

Mandelson: Pogrešio sam što sam nastavio kontakt

Mandelson je ranije javno priznao da je pogrešio što je nastavio kontakt sa Epstajnom i nakon njegove presude.

- Pogrešio sam što sam verovao Epstajnu nakon što je osuđen i što sam nastavio da se družim s njim. Bezrezervno se izvinjavam ženama i devojkama koje su pretrpele zlostavljanje - izjavio je tada Mandelson.

1/3 Vidi galeriju Prepiska Epstajna i Mandelsona Foto: AP / New York State Sex Offender Registry, Jonathan Brady / PA Images / Profimedia, Printskrin

Prepiska sa princem Endruom

U odvojenoj razmeni poruka, Epstajn je komunicirao s osobom označenom kao "Vojvoda" (The Duke), za koju se veruje da je princ Endru Mauntbaten Vindzor, bivši vojvoda od Jorka.

U jednoj poruci Endru traži da se "doda još jedna Rumunka, jako slatka", na šta Epstajn odgovara: "Nema problema". Nije poznato na koga se, niti na šta se ta poruka konkretno odnosila.

Princ Endru je u izjavi od 17. oktobra 2025. godine ponovo odlučno odbacio sve optužbe koje ga povezuju sa Epstajnom.

1/3 Vidi galeriju princ Endru na fotografijama u okviru Epstajnovih dokumenata Foto: screenshot X

Neprimerene šale o kraljevskoj porodici

Prepiska takođe ukazuje na to da su Epstajn i Mandelson 2009. godine razmenjivali neprimerene šale na račun britanske kraljevske porodice.

Epstajn je Mandelsonu napisao da bi mogao da se "oženi princezom Beatris", uz komentar da bi "kraljica imala kraljicu za unuku".

Nakon Mandelsonovog odgovora, Epstajn je uzvratio pitanjem: "Da li je to onda incest, kako uzbudljivo".

U vreme te prepiske Mandelson, koji je javno deklarisan kao homoseksualac, bio je u dugogodišnjoj vezi sa Rejnaldom Avilom da Silvom, s kojim je danas u braku.

1/25 Vidi galeriju Objavljeni Epstajnovi dokumenti Foto: HOGP/House Oversight Committee

Epstajnova presuda

Džefri Epstajn je u junu 2008. godine priznao krivicu po državnim optužbama na Floridi, koje su uključivale podvođenje i navođenje maloletne osobe na prostituciju.