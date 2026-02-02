Slušaj vest

Prema izveštaju Ukrajinske vojno-obaveštajne službe (HUR) na Telegramu, Legija Slobodne Rusije (LSR), ruski nacionalni odred koji deluje pod okriljem HUR-a, uništila je poljsko skladište municije u Harkovskoj oblasti u decembru 2025. godine.

Obaveštajna i diverzantska grupa je delovala duboko iza ruskih linija, napredujući više od 7 km kako bi locirala i uništila skladište zajedno sa njegovim stražarima.

- Zadatak smo izvršili bez gubitaka i uništili neprijateljsku opskrbu na najuspešniji mogući način - navodi HUR. Uz izveštaj je priložen video sa snimcima operacije, ali "Kijev post" nije mogao nezavisno da potvrdi vreme ili lokaciju snimanja.

Uticaj na ruske snage

Uništeni depo je služio za snabdevanje i rotaciju ruskih jedinica u kupjanskomsektoru, a njegovo uništenje narušava taktičku stabilnost ruskih snaga, navodi HUR.

Ranije operacije LSR

Prethodno su jedinice Legije ometale logističke rute u zaporoškomsektoru, koje su snabdevale metalom vojnu infrastrukturu na okupiranom Krimu.

Specijalne snage su takođe eliminisale osoblje na punktu za kontrolu dronova u Pokrovskojoblasti, uništivši operatere i kontrolne elemente korišćene za izviđanje i koordinaciju vatre.

- Naš prioritet je da dezorganizujemo neprijateljsku komandu i logistiku čak i pre fronta - dodala je Legija.

Delovanje iza ruskih linija od 2022. godine

LSR deluje iza ruskih linija od kraja 2022. godine, sprovodeći ciljane diverzije i udare na logistiku, transportne rute i komandne objekte.

U julu 2025. specijalne snage HUR-a, u okviru Legije, izvele su zasedu nad borcima čečenske jedinice Ahmat blizu sela Velika Bilozerka u zaporoškom sektoru.

Jedinica, pretežno sastavljena od čečenskih snaga bezbednosti, deo je ruske Nacionalne garde, ali je direktno podređena čečenskom lideru Ramzanu Kadirovu.

Prema HUR-u, jedinica je napredovala više od 30 km u teritoriju pod ruskom kontrolom, gde je eliminisala tri člana ruske Nacionalne garde pre nego što se bezbedno povukla bez gubitaka.

