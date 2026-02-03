Slušaj vest

"Život u Kijevu trenutno je težak za svakog 51-godišnjaka, ali kada ste gorila iz toplih krajeva centralne Afrike, poput Tonija, jednog od najstarijih stanovnika Kijevskog zoo vrta, tekuća energetska kriza čini zimu posebno teškom."

Ovim rečima započinje svoju reportažu za "Kijev independent" o Kijevskom zoološkom vrtu, ukrajinska novinarka Katerina Hodunova.

Zoo tehničar, Anastasija Larionova, deo je tima koji se brine da vrt funkcioniše i dok temperature u Kijevu padaju ispod -20°C.

Svako jutro počinje istim ritualom - proverom svih životinja i osiguravanjem da nijedna ne bude gladna. Ova rutina, koja je inače svakodnevna, postala je test izdržljivosti i za ljude i za životinje koje potpuno zavise od njihove nege, piše Hodunova.

Briga za životinje u ekstremnim uslovima

Larionova svakodnevno hrani Hutsul konje sa Karpata, jednu od retkih vrsta u vrtu koja može da podnese hladnoću koja trenutno okiva Ukrajinu.

- Ovaj maraton je počeo 2022. godine i traje do danas - rekla je Larionova za "Kijev independent".

Kako je zima donela temperature ispod nule, Rusija je pojačala napade na energetsku infrastrukturu, ostavljajući hiljade ljudi bez grejanja, struje i vode, a preduzeća na ivici propasti.

Kijev pod energetskim udarom

Kijev je postao jedno od žarišta energetske krize posle napada u januaru koji su stotinama domaćinstava oduzeli toplotu na gotovo tri nedelje - bez jasnog datuma kada će grejanje biti obnovljeno. Ljudi mogu naći načine da prežive, ali životinje same ne mogu da izdrže ovakvu hladnoću.

Veliki broj raznovrsnih životinja

Kijevski zoološki vrt domaćin je za više od 2.000 životinja iz 321 vrste, uključujući indijskog slona, nilskog konja, krokodile, desetine egzotičnih ptica i različite primate.

Održavanje ovako raznovrsne kolekcije zahteva ogromne resurse - pripreme za ove izazove počele su još pre početka 2026. godine.

Zoološki vrt se nalazi u Ševčenkivskom okrugu, jednom od područja koje su najčešće na meti ruskih napada, navodi ukrajinski medij Texty.org.ua. Dronovi, projektili i eksplozije u blizini životinjskih objekata nisu retkost.

Pripreme za ekstremne zimske uslove

Prvi generatori i peći pojavili su se u vrtu još 2022. godine, kada su se dešavali prvi prekidi struje zbog ruskih napada na energetsku mrežu.

Ove zime, peći i generatori su nezamenjivi. Nestanci struje mogu trajati i po nekoliko dana, a nakon napada grejanje često potpuno nestaje. U nekim objektima, temperatura mora da bude stabilna do 20°C, uključujući i onaj gde je smešten gorila Toni.

Toni, jedini gorila u Ukrajini, živi u ograđenom prostoru sa električnim podnim grejanjem i egzotičnim drvećem oslikanim na zidovima - podsećajući ga na prirodno stanište.

Tokom nestanaka struje, peć na drva, ograđena od posetilaca, pomaže da se održi prijatna temperatura ispred njegovog ograđenog prostora.

Osoblje radi 24 sata dnevno

- Moj san je da imamo mali nuklearni reaktor za vrt - rekao je direktor Kijevskog zoološkog vrta Kirilo Trantin.

Osoblje sada dežura 24 sata dnevno, ubacujući drva u peći najmanje pet puta dnevno, a tokom jakih mrazeva svakih 3-4 sata tokom noći. Vrt je takođe nabavio 12 generatora, 15 peći i tri solarne stanice tokom rata. Održavanje rada troši oko 200 litara benzina dnevno.

Pronalazak stručnjaka za održavanje generatora je težak jer su mnogi angažovani na frontu.

- Moramo da brinemo i o ljudima i o životinjama, ali životinje su na prvom mestu - kaže direktor Trantin.

Održavanje života u teškim uslovima

Ovi izvori toplote i svetla ne samo da održavaju optimalnu temperaturu, već i čuvaju hranu i omogućavaju životinjama da budu nahranjene. Generatori takođe omogućavaju pumpanje vode iz bunara, iako snabdevanje ponekad biva prekinuto nakon ruskih napada.

Osoblje svakodnevno priprema obroke, obezbeđuje stalnu vodu, prati zdravlje i ponašanje životinja, održava čistoću i osigurava dobrobit životinja.

Do sada nijedna životinja nije stradala zbog ruskih napada tokom rata, a Kijevski zoološki vrt je ugostio i 600 životinja evakuisanih iz pogođenih područja i stalno dodaje nove vrste.

U novembru 2025. stigli su i Hutsul konji,autohtona ukrajinska rasa, sa izložbom koja prikazuje njihovo poreklo i istoriju.