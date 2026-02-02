"OVO JE SADA GRAD DUHOVA" Hitno evakuisano više od 50.000 ljudi, poslata vojska, zabranjen je ulazak, ljudi beže iz Ksar el-Kebira (FOTO/VIDEO)
Marokoje evakuisao više od 50.000 ljudi, gotovo polovinu stanovništva severozapadnog grada Ksar el-Kebira, nakon što su poplave izazvane višenedeljnim obilnim kišama zapretile da potpuno potope grad, preneli su državni mediji u ponedeljak.
"Grad je postao grad duhova"
- Grad je postao grad duhova - rekao je za Rojters lokalni stanovnik Hišam Ađtou.
- Sve pijace i prodavnice su zatvorene, a većina stanovnika je ili dobrovoljno otišla ili je evakuisana - dodao je on.
Zabranjen ulazak u grad, struja isključena
Vlasti su postavile skloništa i privremene kampove i zabranile ulazak u Ksar el-Kebir dok se nivo vode u reci Lukos širio kroz više gradskih četvrti. Dozvoljen je bio samo izlazak iz grada, dok je u pojedinim delovima isključena električna energija.
Škole su dobile naređenje da ostanu zatvorene do subote.
Brana dostigla puni kapacitet
Zvaničnici su saopštili da su poplave delimično izazvane ispuštanjem vode iz obližnje brane Oued Makhazine, koja je dostigla puni kapacitet. Ksar el-Kebir se nalazi oko 190 kilometara severno od Rabata.
Ađtou je rekao da je prošle sedmice preselio porodicu u Tanger, a da se potom vratio u Ksar el-Kebir kako bi volontirao u akcijama pružanja pomoći.
- Pitanje koje nas najviše brine jeste šta sledi. Brana je puna i ne znamo koliko dugo će ova situacija potrajati - rekao je on.
Vojska uključena u evakuaciju i spasavanje
Vojska je rasporedila spasilačke jedinice, kamione, opremu i medicinske timove kako bi podržala evakuaciju i spasilačke operacije, dok su autobusi prevozili stanovnike iz grada.
Državna televizija Al Oula prikazala je snimke helikoptera koji spasava četiri osobe zarobljene na reci Oued Ouargha, u obližnjoj provinciji Ouezzane.
Evakuacije i južnije zbog rasta vodostaja
Južnije, rast nivoa reke Sebu naterao je vlasti da evakuišu nekoliko sela u oblasti Sidi Kasem i dodatno učvrste rečne obale džakovima peska i zaštitnim barijerama.
Kraj višegodišnje suše
Obilne padavine okončale su sedmogodišnju sušu zbog koje je Maroko značajno ulagao u postrojenja za desalinizaciju vode. Prema zvaničnim podacima, popunjenost nacionalnih akumulacija sada je blizu 62%, dok je više velikih rezervoara dostiglo puni kapacitet.