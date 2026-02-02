Slušaj vest

Marokoje evakuisao više od 50.000 ljudi, gotovo polovinu stanovništva severozapadnog grada Ksar el-Kebira, nakon što su poplave izazvane višenedeljnim obilnim kišama zapretile da potpuno potope grad, preneli su državni mediji u ponedeljak.

"Grad je postao grad duhova"

- Grad je postao grad duhova - rekao je za Rojters lokalni stanovnik Hišam Ađtou.

- Sve pijace i prodavnice su zatvorene, a većina stanovnika je ili dobrovoljno otišla ili je evakuisana - dodao je on.

1/4 Vidi galeriju Poplave u Maroku Foto: Abdel Majid BZIOUAT / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Zabranjen ulazak u grad, struja isključena

Vlasti su postavile skloništa i privremene kampove i zabranile ulazak u Ksar el-Kebir dok se nivo vode u reci Lukos širio kroz više gradskih četvrti. Dozvoljen je bio samo izlazak iz grada, dok je u pojedinim delovima isključena električna energija.

Škole su dobile naređenje da ostanu zatvorene do subote.

Brana dostigla puni kapacitet

Zvaničnici su saopštili da su poplave delimično izazvane ispuštanjem vode iz obližnje brane Oued Makhazine, koja je dostigla puni kapacitet. Ksar el-Kebir se nalazi oko 190 kilometara severno od Rabata.

Ađtou je rekao da je prošle sedmice preselio porodicu u Tanger, a da se potom vratio u Ksar el-Kebir kako bi volontirao u akcijama pružanja pomoći.

- Pitanje koje nas najviše brine jeste šta sledi. Brana je puna i ne znamo koliko dugo će ova situacija potrajati - rekao je on.

Vojska uključena u evakuaciju i spasavanje

Vojska je rasporedila spasilačke jedinice, kamione, opremu i medicinske timove kako bi podržala evakuaciju i spasilačke operacije, dok su autobusi prevozili stanovnike iz grada.

Državna televizija Al Oula prikazala je snimke helikoptera koji spasava četiri osobe zarobljene na reci Oued Ouargha, u obližnjoj provinciji Ouezzane.

Evakuacije i južnije zbog rasta vodostaja

Južnije, rast nivoa reke Sebu naterao je vlasti da evakuišu nekoliko sela u oblasti Sidi Kasem i dodatno učvrste rečne obale džakovima peska i zaštitnim barijerama.

Kraj višegodišnje suše