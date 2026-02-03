Slušaj vest

Visoki diplomata sa Kube rekao je za AP da njegova vlada ne vodi nikakav dijalog sa SAD, ali jeste otvorena za njega - ako izvesni kriterijumi budu ispunjeni.

Između dve zemlje visoka napetost ne jenjava.

Zamenik ministra spoljnih poslova Karlos Fernandez de Kosio dao je izjavu u vezi sa eventualnim dijalogom nekoliko dana pošto je predsednik SAD Donald Tramp rekao da njegova administracija kreće u razgovore sa liderima Kube.

Prethodno je zapretio sankcijama svakoj zemlji koja bi ovom karipskom ostrvu-državi krenula da prodaje naftu.

"Ne govorimo ovde precizno o pregovorima, ne još", rekao je Kosio.

"To je posebno pitanje."

A onda je dodao: "Otvoreni smo za dijalog. Ako možemo imati dijalog, možda to dovede do pregovora."

Kosio je rekao da je Kuba spremna na "neformalni dijalog" sa SAD, a "sa ciljem da se obezbedi da možemo imati ozbiljnu koegzistenciju sa uvažavanjem, urkos razlikama između naše dve zemlje."

Međutim, Kosio je naznačio da o nekim stvarima nema razgovora, a to su ustav Kube, njena ekonomija i sistem vladavine, koji je socijalistički.

"Ali ima tu mnogo, mnogo drugih pitanja o kojima možemo razgovarati", rekao je.

Kuba se nosi sa akutnom ekonomskom krizom, nestancima struje, prekidom snabdevanja gorivom iz Venecuele i američkim sankcijama koje, prema zvaničnicima u Havani, koštaju ovu zemlju više od 7,5 milijardi dolara u periodu od marta 2024. do februara 2025. godine.

Kuba se veoma oslanja na naftu iz Venecuele, ali snabdevanje je prekinuti nakon što su SAD 3. januara napale tu južnoameričku zemlju i zarobile njenog predsednika Nikolasa Madura.

Upitan koliko Kuba može da izdrži sadašnje stanje, Kosio je rekao da ne može da otkrije "nikakvu aveniju" koju ostrvo ima na raspolaganju radi snabdevanja nafom ili da se izbori sa, kako je rekao, "vrlo teškom situacijom".

"Kuba se, naravno, priprema sa svom svojom kreativnošću, stoicizmom i spremnošću da štedi. Šta Kuba može da uradi? Samo nas gledajte", rekao je Kosio.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov prošlog utorka je razgovarao telefonom sa svojim kubanskim kolegom Brunom Rodrigezom i obećao da će ostrvu pružiti "neophodnu političku i materijalnu podršku", saopštio je Kremlj.

Rusija je navela da se razgovor ticao i bilateralne saradnje, a izrečena je i osuda onog što je nazvala neprihvatljivim "ekonomskim i vojnim pritiskom na Kubu, uključujući ometanje snabdevanja energijom".

"Takve akcije će dovesti do ozbiljnog pogoršanja ekonomske i humanitarne situacije u zemlji“, dodaje se u saopštenju.

Kada je Tramp krajem prošle nedelje potpisao ukaz o carinama na robu sa Kube, nazvao je tu zemlju "nacijom koja propada" i rekao da ona "izgleda kao nešto što naprosto neće moći da preživi“.

U međuvremenu, Tramp je rekao da je tražio od Meksika da prestane da isporučuje naftu Kubi.

Meksička predsednica Klaudija Šejnbaum najavila ju juče da će poslati hranu i drugu humanitarnu pomoć Kubi, dodajući da njena vlada pokušava da "diplomatski reši sve što je u vezi s isporukom nafte" ostrvu.

Poslednjih dana šef američke misije na Kubi, Majk Hamer, putuje po ostrvu, objavljujući video snimke na društvenim mrežama o svojim sastancima sa Kubancima.

Neki su ga zagrlili i pozvali u svoj dom, a jedan čovek je rekao da nije mogao da diplomati ponudi kafu jer nema struje.

Ne dočekuju svi ambasadora s ljubaznošću.

U videu objavljenom na drugim društvenim mrežama, grupa ljutitih Kubanaca se nedavno suočila sa Hamerom u provinciji Kamaguej.

"Dole blokada!", vikali su i "Ubico!", "Trampova marioneto!".

Kao odgovor, Američki biro za poslove zapadne hemisfere zahtevao je da Kuba "prekine represivne akte slanja pojedinaca da se mešaju u diplomatski rad" Hamera i drugih iz Ambasade.

"Naši diplomate će nastaviti da se sastaju sa kubanskim narodom uprkos neuspešnoj taktici zastrašivanja režima", napisao je Biro u nedelju na portalu X.

U kratkom intervjuu, uamenik ministra spoljnih poslova Kube Kosio je naglasio da Kuba nije pretnja Sjedinjenim Državama.

"Kuba je mirna zemlja", rekao jeon.

"Želimo da se odnosimo sa Sjedinjenim Državama samo onako kako se odnosimo sa ostatkom sveta, a Sjedinjene Države su danas izuzetak od toga", kazao je on.