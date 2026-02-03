Slušaj vest

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas u ponedeljak je odbacila pozive za formiranje evropske vojske, upozorivši da bi to moglo biti "izuzetno opasno".

U EU se razmatraju načini da Unija osigura sopstvenu bezbednost pošto su SAD upozorile da su njihovi prioriteti negde drugde.

Razgovori o evropskoj vojsci ponovo su se pojavili usred tenzija unutar NATO zbog pretnji predsednika Donalda Trampa da će anektirati Grenland, poluautonomnu teritoriju saveznice NATO Danske.

Kalas je rekla da "oni koji kažu da nam je potrebna evropska vojska, možda nisu zaista praktično razmislili o tome" jer "ako ste već deo NATO, onda ne možete stvoriti posebnu vojsku".

Kalas je na konferenciji o bezbednosti u Norveškoj rekla da je najvažnija prednost vojske tokom krize "lanac komandovanja - ko kome izdaje naređenja" i nastavila: "A ako imate evropsku vojsku, a imate i NATO, onda, znate, lopta jednostavno pada između stolica. A to je izuzetno, izuzetno opasno".

Vojne operacije NATO- nadgleda vrhovni komandant savezničkih snaga koji je uvek visoki američki oficir što je sada general-potpukovnik Ratnog vazduhoplovstva Aleksus Grinkevič.

Jonas Gar Stere, premijer Norveške koja nije članica EU, rekao je da je "NATO je tu sa procesom donošenja odluka među saveznicima, što je samo po sebi složeno, ali je obučen da funkcioniše" i odbacio pozive za stvaranje evropske vojske, rekavši da "to nije put kojim bi trebalo da idemo".

Generalni sekretar NATO Mark Rute je prošle nedelje rekao da Evropa nije sposobna da se brani bez vojne podrške SAD i da bi morala više nego da udvostruči sadašnje ciljeve vojne potrošnje da bi to mogla da postigne.

"Ako neko ovde misli... da Evropska unija ili Evropa u celini može da se brani bez SAD, neka nastavi da sanja. Ne može!", rekao je Rute poslanicima EU u Briselu.