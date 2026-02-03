Slušaj vest

Bolivija je od juče počela da primenjuje zabranu mobilnih telefona u učionicama.

Deca u toj južnoameričkoj zemlji, kao i nastavnici, zamoljeni su da svoje mobilne telefone ostave u ormarićima ili u torbama dok su u učionicama.

Tako je i u privatnim i u javnim školama i odnosi se na učenike svih uzrasta.

Nekoliko država, uključujući Brazil, Francusku i Južnu Koreju, već je zabranilo mobilne telefone u školama u nastojanju da poveća raspon pažnje dece i smanji ometanje nastave.

Predsednik Bolivije Rodrigo Pas je u ponedeljak rekao da se ne protivi tehnologiji, dodajući da pokušava da poboljša povezanost za bolivijske učenike korišćenjem satelita za povezivanje škola u selima sa internetom.

"Neću vam dati vaj-faj za gledanje filmova", rekao je Pas na jednom skupu i nastavio: "Obezbediću povezivanje kako bi učenici mogli da preuzimaju znanje".

Prošle godine, vlada je ukinula zabranu korišćenja stranih provajdera internet veze preko satelita koju je uvela prethodna vlada.

Bolivija se dugo oslanjala na satelit kineske proizvodnje za povezivanje s internetom udaljenih područja, ali satelit "Tupak Katari" postaje star i ima ograničene mogućnosti, a Bolivija i inače ima neke od najmanjih brzina interneta u svom regionu.

(Kurir.rs/Beta-AP)

