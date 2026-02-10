Slušaj vest

Iako je njegova imovina nakon smrti prebačena u fond za obeštećenje žrtava, nova saznanja otvaraju brojna pitanja - kako o ljudima iz njegovog najbližeg okruženja, tako i o mreži moći koja ga je godinama štitila.

O ovim temama, za "Redakciju", govorio je analitičar Saša Borojević.

"Svuda traže političke poruke"

- Ono što možemo da primetimo jeste način na koji pojedini zapadni mediji plasiraju informacije. Londonske novine su objavile tekst u kojem se čak i crtani film „Maša i Medved“ dovodi u politički kontekst, uz tvrdnje da Maša simbolizuje Vladimira Putina. To govori koliko su maštoviti oni koji svuda pokušavaju da pronađu političke poruke, pa se postavlja pitanje koga bi onda predstavljali likovi poput Medveda, možda Medvedeva - navodi Borojević i dodaje:

Govoreći konkretno o slučaju Džefrija Epstajna, on ističe da pojavljivanje velike količine dokumenata vidi kao opomenu SAD i bivšem predsedniku Donaldu Trampu.

Saša Borojević, analitičar Foto: Kurir Televizija

– Pojavilo se oko tri miliona dokumenata i ja to vidim kao neku vrstu upozorenja. Jer određene stvari koje su bile planirane, poput napada na Iran, se nisu desile. Sada, kada su dokumenta isplivala, u pojedinim delovima se pominje i Tramp. U narednih 48 sati, vrlo je moguće da će se dogoditi neki međunarodni incident kako bi se skrenula pažnja sa ove teme.

On dodaje da su posebno uznemirujući navodi koji se odnose na prepisku između Donalda Trampa i Bila Gejtsa iz 2017. godine.

– U jednom od dokumenata navodno postoji mejl-prepiska u kojoj se govori o pripremama za simulaciju pandemije. U toj prepisci se spominju imena lekara, profesora, dekana i drugih uticajnih ljudi širom sveta. U tim dokumentima se nalaze i imena dvojice rektora iz Srbije, kao i profesora iz Novog Sada i Kragujevca. Ako ta imena zaista izađu u javnost, onda se postavlja ozbiljno pitanje zbog čega se nalaze u ovoj prepisci i kakav je bio stvarni uticaj koji je na njih vršen - zaključio je Borojević.

Epstajnov testament i milioni dolara - nova saznanja uzdrmala javnost Izvor: Kurir televizija

