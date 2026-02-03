Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da bi njegova administracija uskoro mogla da ima dobre vesti u vezi sa svojim naporima da se okonča rat u Ukrajini.

- Mislim da nam ide veoma dobro sa Ukrajinom i Rusijom. Prvi put to kažem. Mislim da ćemo možda imati dobre vesti - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće, preneo je Rojters.

Specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof prisustvovaće pregovorima sa delegacijama Rusije i Ukrajine u Abu Dabiju, saopšteno je iz Bele kuće.

Prethodno je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski najavio da će se naredni krug trilateralnih pregovora između Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije o završetku rata u Ukrajini održati 4. i 5. februara u Abu Dabiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Pregovori SAD i Ukrajine o okončanju rata koji Kijev vodi sa Rusijom, domaćin Trampov izaslanik Stiv Vitkof u njegovom privatnom klubu na Floridi

- Ukrajina je spremna za suštinsku diskusiju i zainteresovani smo da osiguramo da nas ishod približi stvarnom i dostojanstvenom kraju rata - rekao je Zelenski.

Druga runda pregovora u Abu Dabiju

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je ranije da je odlaganje druge runde mirovnih pregovora o Ukrajini u Abu Dabiju rezultat neslaganja u rasporedima delegacija, i da će novi razgovori biti održani 4. i 5. februara.