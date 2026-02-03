"MISLIM DA ĆEMO IMATI DOBRE VESTI" Tramp poslao tajanstvenu poruku o Rusiji i Ukrajini: Ovo je PRESEDAN od početka rata!
Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da bi njegova administracija uskoro mogla da ima dobre vesti u vezi sa svojim naporima da se okonča rat u Ukrajini.
- Mislim da nam ide veoma dobro sa Ukrajinom i Rusijom. Prvi put to kažem. Mislim da ćemo možda imati dobre vesti - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće, preneo je Rojters.
Specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof prisustvovaće pregovorima sa delegacijama Rusije i Ukrajine u Abu Dabiju, saopšteno je iz Bele kuće.
Prethodno je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski najavio da će se naredni krug trilateralnih pregovora između Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije o završetku rata u Ukrajini održati 4. i 5. februara u Abu Dabiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
- Ukrajina je spremna za suštinsku diskusiju i zainteresovani smo da osiguramo da nas ishod približi stvarnom i dostojanstvenom kraju rata - rekao je Zelenski.
Druga runda pregovora u Abu Dabiju
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je ranije da je odlaganje druge runde mirovnih pregovora o Ukrajini u Abu Dabiju rezultat neslaganja u rasporedima delegacija, i da će novi razgovori biti održani 4. i 5. februara.
Na prethodnom susretu u Abu Dabiju od 23. do 24. januara fokus pregovora je bio na završetku rata i daljem procesu mirovnih dogovora.
(Kurir.rs/Rojters)