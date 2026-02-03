Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp je sinoć objavio trgovinski sporazum s Indijom kojim se carine SAD na robu iz te zemlje smanjuju sa 50 odsto na 18 odsto, u zamenu za indijsku obustavu kupovine ruske nafte i smanjenje trgovinskih barijera.

Tramp je objavio sporazum na društvenim mrežama nakon telefonskog poziva s indijskim premijerom Narendrom Modijem, napominjući da će Indija sada kupovati naftu od SAD, a potencijalno i od Venecuele.

Zvaničnik Bele kuće rekao je Rojtersu da SAD ukidaju kaznene carine od 25 odsto na sav uvoz iz Indije uvedene zbog kupovine ruske nafte, koje su se nadovezale na ranije "recipročne" carine od 25 odsto.

Britanska agencija navodi da su akcije velikih indijskih kompanija na američkoj berzi porasle nakon ove vesti.

Trampova objava doprinela je pozitivnom raspoloženju i kod proizvođača poluprovodnika i firmi koje se bave razvojem veštačke inteligencije.

Indijski premijer Narendra Modi i američki predsednik Donald Tramp Foto: Ben Curtis/AP

Prema Trampovim rečima, Modi se takođe obavezao da Indiju "KUPUJE AMERIČKU ROBU na mnogo višem nivou", pored nabavke energenata iz SAD u vrednosti od preko 500 milijardi dolara, među kojima je i ugalj, a zajedno sa tehnološkim, poljoprivrednim i drugim proizvodima.

- Oni će takođe krenuti dalje ka smanjivanju carinskih i necarinskih barijera prema SAD na NULU - napisao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).

"Divno je bilo razgovarati sa dragim prijateljem Trampom"

Tramp je u poruci izneo malo detalja i izostavio je datum stupanja na snagu nižih carinskih stopa, kao i rok postabljen Indiji da okonča kupovinu ruske nafte i smanjenja trgovinskih barijera, ali i to koje američke proizvode se Indija obavezala da će da kupi.

Iz Bele kuće takođe nisu ponuđeni dodatni detalji, a indijska ministarstva trgovine i spoljnih poslova nisu odmah odgovorila na upite Rojtersa, kao ni ruska ambasada u Vašingtonu.

Prethodni trgovinski sporazumi SAD sa drugim glavnim azijskim trgovinskim partnerima, uključujući Japan i Južnu Koreju, uključivali su obaveze ulaganja stotina milijardi dolara u američku industriju, ali u indijskoj objavi nisu pomenute nikakve konkretne investicije.

1/7 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp u prvom mandatu 2020. posetio Indiju, primio ga premijer Narendra Modi Foto: AP/Alex Brandon

Indijski premijer Modi oglasio se objavom na društvenoj mreži X.

- Divno je bilo danas razgovarati sa mojim dragim prijateljem, predsednikom Trampom. Oduševljen sam što će na proizvode proizvedene u Indiji sada biti primenjivana smanjena carina od 18 odsto. Veliko hvala predsedniku Trampu u ime 1,4 milijarde ljudi u Indiji na ovoj divnoj objavi - napisao je Modi.

Indijski ministar trgovine Pijuš Gojal naveo je da će sporazum zbližiti američku i indijsku privredu.

- Ovaj sporazum otvara neviđene mogućnosti za poljoprivrednike, mikro, srednja i mala preduzeća, preduzetnike i kvalifikovane radnike da proizvode u Indiji za svet, dizajniraju u Indiji za svet i inoviraju u Indiji za svet. To će pomoći Indiji da dobije tehnologiju iz SAD - glasila je objava Gojala na X.

1/5 Vidi galeriju Vladimir Putin Narendra Modi Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin

Rojters navodi da ovaj dogovor dolazi manje od nedelju dana nakon što je Indija potpisala dugo očekivani trgovinski sporazum sa Evropskom unijom, koji je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen nazvala "majkom svih sporazuma", a od kojeg se očekuje ukidanje carina ili njihovo smanjenje za 96,6 odsto robe.

Taj sporazum isključuje soju, govedinu, šećer, pirinač i mlečne proizvode iz EU.

1/13 Vidi galeriju Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta u Indiji sa premijerom Narendrom Modijem dogovorili "istorijski" trgovinski sporazum Foto: RAJAT GUPTA/EPA

Zašto se Trampu toliko žuri?

Trampova administracija se užurbano trudi da završi okvirne trgovinske sporazume sa glavnim trgovinskim partnerima pre nego što Vrhovni sud SAD donese odluku o tome da li ukida Trampove "recipročne" carine u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima.

U subotu je Tramp nagovestio potencijalni dogovor s Indijom o kupovini venecuelanske nafte nakon što su SAD uhapsile venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura u vojnoj raciji početkom januara i izvele ga pred sud u Njujorku.

1/7 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp potpisao osnivačku povelju Odbora za mir Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia, Markus Schreiber/AP, GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE

Sporazum je SAD i Indije usledio je nakon višemesečnih napetih trgovinskih pregovora između dve najmnogoljudnije svetske demokratije.

Prošlog avgusta, Tramp je udvostručio carine na uvoz iz Indije na 50 odsto kako bi izvršio pritisak na Nju Delhi da prestane da kupuje rusku naftu, a ranije ovog meseca je rekao da bi stopa mogla ponovo da poraste ako Indija ne ograniči kupovinu.

Venecuelanska nafta menja rusku

Kupovina nafte iz Venecuela bi pomogla da se zameni deo ruske nafte koju kupuje Indija, treći najveći uvoznik nafte na svetu.

Indija se u velikoj meri oslanja na uvoz nafte, koja joj pokriva oko 90 odsto potreba, a nabavka jeftinije ruske nafte pomogla je smanjenju troškova uvoza otkako je Moskva izvršila invaziju na Ukrajinu 2022. godine i zapadne zemlje uvele sankcije na izvoz njenih energenata.

1/6 Vidi galeriju Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro u lisicama doveden u njujorški sud Foto: screenshot X

Britanska agencija podseća da je nedavno Indija počela da smanjuje kupovinu nafte od Rusije.

U januaru je uvoz iznosio oko 1,2 miliona barela dnevno, a predviđa se da će pasti na oko milion barela dnevno u februaru i 800.000 barela dnevno u martu.