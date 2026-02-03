Slušaj vest

Drugog februara 2026. godine obeležen je 30. jubilarni Svetski dan močvara, sa temom "Močvare i tradicionalno znanje: Slavimo kulturnu baštinu".

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine, Lin Đijen, je rekao na jučerašnjoj konferenciji za štampu da je Kina važan učesnik, doprinosilac i lider u globalnoj zaštiti i obnovi močvara, a kineski koncept i praksa zelenog razvoja su visoko priznati i pohvaljeni od strane međunarodne zajednice.

"Močvare, šume i okeani su tri glavna ekosistema na Zemlji, koji su od prevashodnog značaja za ljudski opstanak i razvoj." Lin Đijen je rekao da se od 18. nacionalnog kongresa Komunističke partije Kine, pod vođstvom Si Đinpingove misli o ekološkoj civilizaciji, Kina pridržavala koncepta "bistre vode i zelene planine su neprocenjivo bogatstvo", unapređivala zaštitu i obnovu močvara i ostvarila istorijska dostignuća. U ovom trenutku, Kina po površini močvara zauzima prvo mesto u Aziji i četvrto u svetu, a po broju međunarodnih močvarnih gradova zauzima prvo mesto u svetu.

Lin je izjavio da je Kina kao potpisnica Konvencije o močvarama, pokrenula inicijativu o osnivanju "Međunarodnog centra za mangrove", a broj zemalja članica se povećao na 20. Kina je u okviru ovog programa sprovela međunarodnu saradnju u jugoistočnoj Aziji, Africi i drugim regionima na planu razmene znanja o zaštiti mangrova i pružanja obuku osoblju u zemljama Globalnog juga organizacijom međunarodnih seminara o zaštiti i restauraciji mangrova.

Kina je nagrađena globalnim priznanjima u oblasti ekologije i životne sredine, kao što su "Nagrada čuvara Zemlje" i "Rezervat svetske biosfere", a koncept i praksa zelenog razvoja su visoko priznati i pohvaljeni od strane međunarodne zajednice, podsetio je portparol.

"Zaštita močvarnih resursa i borba protiv klimatskih promena zajednička je odgovornost međunarodne zajednice." Lin Đijen je rekao da će Kina nastaviti da čvrsto sledi put modernizacije koji karakteriše skladni suživot između čoveka i prirode, čvrsto podržava i učestvuje u globalnom ekološkom upravljanju, i posvećuje se radu sa svim stranama na unapređenju izgradnje zajednice života na zemlji.