Slušaj vest

Drugog februara 2026. godine obeležen je 30. jubilarni Svetski dan močvara, sa temom "Močvare i tradicionalno znanje: Slavimo kulturnu baštinu".

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine, Lin Đijen, je rekao na jučerašnjoj konferenciji za štampu da je Kina važan učesnik, doprinosilac i lider u globalnoj zaštiti i obnovi močvara, a kineski koncept i praksa zelenog razvoja su visoko priznati i pohvaljeni od strane međunarodne zajednice.

"Močvare, šume i okeani su tri glavna ekosistema na Zemlji, koji su od prevashodnog značaja za ljudski opstanak i razvoj." Lin Đijen je rekao da se od 18. nacionalnog kongresa Komunističke partije Kine, pod vođstvom Si Đinpingove misli o ekološkoj civilizaciji, Kina pridržavala koncepta "bistre vode i zelene planine su neprocenjivo bogatstvo", unapređivala zaštitu i obnovu močvara i ostvarila istorijska dostignuća. U ovom trenutku, Kina po površini močvara zauzima prvo mesto u Aziji i četvrto u svetu, a po broju međunarodnih močvarnih gradova zauzima prvo mesto u svetu.

Lin je izjavio da je Kina kao potpisnica Konvencije o močvarama, pokrenula inicijativu o osnivanju "Međunarodnog centra za mangrove", a broj zemalja članica se povećao na 20. Kina je u okviru ovog programa sprovela međunarodnu saradnju u jugoistočnoj Aziji, Africi i drugim regionima na planu razmene znanja o zaštiti mangrova i pružanja obuku osoblju u zemljama Globalnog juga organizacijom međunarodnih seminara o zaštiti i restauraciji mangrova.

Kina je nagrađena globalnim priznanjima u oblasti ekologije i životne sredine, kao što su "Nagrada čuvara Zemlje" i "Rezervat svetske biosfere", a koncept i praksa zelenog razvoja su visoko priznati i pohvaljeni od strane međunarodne zajednice, podsetio je portparol.

"Zaštita močvarnih resursa i borba protiv klimatskih promena zajednička je odgovornost međunarodne zajednice." Lin Đijen je rekao da će Kina nastaviti da čvrsto sledi put modernizacije koji karakteriše skladni suživot između čoveka i prirode, čvrsto podržava i učestvuje u globalnom ekološkom upravljanju, i posvećuje se radu sa svim stranama na unapređenju izgradnje zajednice života na zemlji.

Pripremio: Džao Peng

Ne propustitePlanetaKineski šef diplomatije obavio strateški dijalog sa sekretarom Saveta bezbednosti Ruske Federacije
Vang Ji Sergej Šojgu
PlanetaKina i Velika Britanija postigle niz pozitivnih rezultata tokom posete Starmera
Kina Velika Britanija
PlanetaSi Đinping se sastao sa britanskim premijerom Kirom Starmerom
KMG 29.01 vest za sajt slika.jpg
PlanetaKineski premijer poziva na integritet i borbu protiv korupcije u radu vlade
28.01 KMG vest za sajt slika.jpg