Novoobjavljeni dokumenti Ministarstva pravde SAD otkrivaju da je pokojni američki finansijer i osuđeni seksulani prestupnik Džefri Epstajn u dosijeima FBI-ja opisan kao „upravnik imovine“ ruskog predsednika Vladimira Putina.

Dosijei takođe uključuju pisma u kojima je Epstajn više puta pokušavao da organizuje sastanak sa Putinom, iako nije poznato da li se on ikada dogodio.

Epstajn, koji je pronađen mrtav u zatvoru u Njujorku 2019. godine dok je čekao suđenje po federalnim optužbama za trgovinu ljudima radi seksualne eksploatacije, bio je bogati finansijer sa vezama sa istaknutim poslovnim liderima, političarima i poznatim ličnostima.

Novi materijali uključuju više od 3 miliona stranica dokumenata, 180.000 slika, 2.000 video snimaka i stotine Epstajnovih ličnih pisama i mejlova. Ministarstvo pravde saopštilo je da je objavljivanje deo dugotrajne istrage o Epstajnovim kriminalnim aktivnostima.

Ruski nezavisni novinski portal Agentstvo, koji je pregledao dosijee, saopštio je da se Putinovo ime pojavljuje više od 1.000 puta, dok se Rusija pominje skoro 5.900 puta.

Mejlovi otkrivaju pokušaje sastanaka

Izgleda da je Epstajn istraživao mogućnost sastanka sa Putinom. U imejlu iz oktobra 2010. godine, poslatom osobi čija je adresa redigovana, napisao je: „Da li je Putin bio na vašem brodu??“ Kasnije te godine, kada je podnosio zahtev za rusku vizu, Epstajn je navodno napisao: „Da li mi je potrebna viza? Imam Putinovog prijatelja, da li da ga pitam?“

U avgustu 2011. godine, napisao je jednom biznismenu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata da „Putin bi mogao doći u SAD. Radije bih ga video tamo, tako da je Soči malo verovatan.“

U imejlu Epstajnu od 11. septembra 2011. godine, neidentifikovani saradnik govori o „sastanku sa Putinom“ tokom predstojećeg putovanja u Rusiju.

„Razgovarao sam sa Igorom. Rekao je da ste mu poslednji put kada ste bili u Palm Biču rekli da ste imali sastanak sa Putinom 16. septembra i da može da rezerviše kartu za Rusiju da stigne nekoliko dana pre vas“, navodi se u imejlu.

Izgleda da je Epstajn imao još jedan zakazan sastanak sa Putinom 2014. godine. U imejlu, japanski biznismen Džoi Ito obaveštava Epstajna da drugi američki milijarder, suosnivač Linkedina, Rid Hofman, ne može da im se pridruži.

„Hej Džefri, nisam uspeo da ubedim Rida da promeni svoj raspored kako bi se sastao sa tobom i Putinom“, napisao je Ito. Nije jasno da li se sastanak ikada održao.

Kasniji imejl od Ita sugeriše da je sastanak otkazan nakon što su ruske snage oborile avion Malezija erlajnsa iznad Ukrajine 17. jula 2014. godine, usmrtivši 298 ljudi. Tri dana kasnije, Ito je napisao Epštajnu: „Sada kada se avion srušio, to je loša ideja.“ Dokumenti pokazuju da je Epstajn izgleda zakazivao sastanke sa Putinom čak i nakon osude 2008. godine za podvođenje maloletnika.

Veze sa ruskim obaveštajnim službama i kriminalom

Dosijei takođe otkrivaju da je Epstajn 2015. godine razgovarao o uceni sa Sergejem Beljakovim, tadašnjim zamenikom ruskog ministra za ekonomski razvoj i diplomcem ruske Federalne službe bezbednosti (FSB), glavnog naslednika KGB-a.

24. jula 2015. godine, Epstajn je zatražio uslugu od Beljakova, upozoravajući ga da „devojka iz Moskve pokušava da uceni grupu moćnih biznismena u Njujorku. To je loš posao za sve uključene“. U kasnijem imejlu, poslatom sebi, Epstajn je pisao o svojim „prijateljima u FSB-u“.

Američki bezbednosni zvaničnici takođe veruju da je Epstajn imao dugogodišnje veze sa ruskim organizovanim kriminalom, što bi moglo da objasni lakoću kojom je, činilo se, dovodio „devojke“ iz Rusije. Brojni imejlovi ukazuju na Epstajnovo interesovanje za „ruske devojke“, uključujući zahteve za rezervisanje letova za pratnju iz Moskve za Pariz i Njujork.

Ponuda Kremlju za uvid u Trampa

Drugi dokumenti otkrivaju da je Epstajn tvrdio da bi mogao da pruži Kremlju vredan uvid u Donalda Trampa pre samita sa Putinom u Helsinkiju u julu 2018. Finansijer je poslao poruku Torbjornu Jaglandu, tadašnjem generalnom sekretaru Saveta Evrope, sugerišući da bi mogao da prenese poruku Putinu o tome kako da se nosi sa američkim predsednikom.

U maju 2013. godine, Epstajn je napisao Jaglandu da će Bil Gejts biti u Parizu, dodajući: „Putin je dobrodošao da se pridruži večeri.“ Mesec dana kasnije, u junu 2013, Epstajn je izvestio da se vraća u SAD bez odgovora. Jagland je snimio poziv o sastanku sa Putinom i dodao: „Pitao sam za vas i rekli su da će se to dogoditi.“ Te godine, međutim, nije bilo potvrđenih Putinovih poseta Francuskoj.

U januaru 2014. godine, Epstajn je zamolio Jaglanda da „objasni Putinu da je Rusiji potrebna naprednija verzija bitkoina“, a u julu 2015. godine je napisao da bi „i dalje želeo da se sastane sa Putinom i razgovara o ekonomiji“. Epstajn je ponovo zamolio Jaglanda u oktobru 2017. da razgovara sa Putinom o digitalnim valutama.

U prepisci iz juna 2018. godine, Epstajn je izjavio da je Vitalij Čurkin, ruski ambasador pri UN, „razumeo Trampa nakon naših razgovora“. Savetovao je Jaglandu da bi mogao „sugerisati Putinu da Lavrov može steći uvid razgovarajući sa mnom“. Epstajn je rekao Jaglandu da Tramp „mora biti viđen da bi nešto osvojio“. Jagland je odgovorio da će preneti poruku.

Sumnja na vezu sa Mosadom

Jedan od dokumenata otkriva da je FBI bio upozoren na sumnje da je Epstajn špijun izraelskog Mosada. Izveštaj FBI-ja je naveo izvor koji je agenciji rekao: „Epštajn je bio blizak bivšem izraelskom premijeru Ehudu Baraku i obučen za špijuna pod njim“. U junu 2013. godine, Epstajn je poslao imejl Baraku u kojem je rekao: „Putin će reorganizovati svoje osoblje tokom leta, dovodeći samo veoma pouzdane ljude bliže... više informacija telefonom ili licem u lice.“

Izvor agencije je takođe istakao Epstajnove veze sa Mašom Drokovom, bivšom liderkom Putinovog omladinskog krila koja je postala preduzetnica u San Francisku. Izvor je zaključio da je njena kompanija „u Silicijumskoj dolini da krade tehnologiju“ i izvestio da je Drokova opisala Epstajna kao „divnog čoveka“.

Izveštaj FBI-ja: „Upravljač imovinom“ za Putina

Izveštaj FBI-ja od 27. novembra 2017. godine, zasnovan na informacijama iz poverljivog izvora, posebno navodi da je Epstajn „bio upravnik imovinom za predsednika Vladimira Putina i pružao slične usluge predsedniku Zimbabvea Robertu Mugabeu“.

Prethodna saopštenja Ministarstva pravde istakla su Epstajnove veze sa visokim rukovodiocima, poznatim ličnostima, akademicima i političarima, uključujući predsednika SAD Donalda Trampa i bivšeg predsednika Bila Klintona.

Slučaj i dalje privlači veliku pažnju javnosti, posebno među pristalicama Donalda Trampa, zbog dugogodišnjih tvrdnji o postojanju mreže trgovine ljudima radi seksualne eksploatacije za globalnu elitu.

Epstajn radio za Mašu Brokovu, bivšu liderku proputinovskog omladinskog pokreta?

Prema izveštaju italijanskog lista Korijere dela sera i britanskog Mejl on sandej o novim otkrivenim fajlovima u vezi sa Epstajnom, mreža koju je osuđeni sekuslani prestupnik gradio nije bila samo kriminalna u smislu seksualnih zlostavljanja, već je sve više viđena kao sofisticirana obaveštajna operacija “klopke od meda”.

Tu su navodno korišćene veze i kompromitujući materijal kako bi se moćnici dovodili u neprilike, a zatim držali pod kontrolom — navodno i za račun ruskih tajnih službi.

U fajlovima se Rusija pominje skoro 10.000 puta, a predsednik Vladimir Putin više od 1.000 puta, uključujući i navode o kontaktima Epstajna sa ruskim zvaničnicima i obećanjima da može da obezbedi podatke o američkim liderima poput Donalda Trampa.

Posebno se u članku ističe Epstajnova povezanost sa Mašom Drokovom (sada Maša Buher), bivšom liderkom proputinovskog omladinskog pokreta Naši, koja je u međuvremenu postala poslovna žena Maša Buher koja operiše iz San Franciska.

Prema navodima, Epstajn je bio povezan s njenom firmom Day One Ventures, za koju američki obaveštajci sumnjaju da je mogla biti uključena u pokušaje krađe tehnoloških tajni iz SAD.