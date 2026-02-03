Slušaj vest

U "lovu" pokojnog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna na luksuzan penthaus SFRJ u Njujorku učestvovao je i Miroslav Lajčak, nekadašnji specijalni izaslanik EU i diplomata zadužen za dijalog Beograda i Prištine.

Tačnije, Lajčak je poručivao da se "oko svega što se tiče bivše Jugoslavije ili sadašnjih država naslednica konsultuje sa njim jer nas poznaje u dušu".

Ova prepiska našla se među tri miliona dokumenata koji se odnose na Epstajna, a koje je objavilo Ministarstvo pravde.

U dokumentima se spominje i Srbija, pa se saznaje da je Epstajn je bio zainteresovan za kupovinu jedne od najstarijih njujorških vila, zgrada bivše SFRJ, takozvane Titove vile, koja se nalazi na Petoj aveniji.

SMS dopisivanje Epstajna i Lajčaka odvija se u više navrata, a u jednoj iz 24. septembra 2017. godine, dogovaraju se oko susreta i tom prilikom Epstajn zove Lajčaka na ručak u njegovu vilu.

Bivši diplomata ga potom obaveštava i da je u Palm Biču, na šta mu Epstajn sugeriše da je mogao tokom boravka da koristi njegovu kuću.

- Mogao si da budeš u mojoj kući tamo - ponudio je Epstajn.

- Možeš tamo da odsedneš kad god poželiš. Nećeš patiti, obećavam - nastavlja Epstajn, na šta mu Lajčak odgovara: "Verujem ti".

Prepiska se zatim nastavlja i 25. oktobra 2017. godine.

Epstajn: Otišao sam da vidim staru jugoslovensku ambasadu; rekli su mi da je na prodaju, ali da se svih pet vlada mora složiti, srpska i ostale. Zanimljivo.

Lajčak: Nikada se neće složiti. Pokušavaju da se dogovore oko podele imovine još od 2001. godine, a kraj se ne nazire. Trebalo bi da se oko svega što se tiče bivše Jugoslavije ili sadašnjih država naslednica konsultuješ sa mnom, poznajem ih u dušu.

Miroslav Lajčak se u objavljenim dokumentima Džefrija Epstajna pojavljuje češće nego što bi se moglo očekivati u okviru uobičajenog diplomatskog kontakta.

On je, odmah nakon što je objavljen drugi turnus dokumenata, podneo ostavku na mesto savetnika slovačkog premijera Roberta Fica.

Lajčak je rekao da nije u mogućnosti da potvrdi autentičnost objavljenih poruka, jer se, kako je naveo, ne seća takve komunikacije posle dugog vremenskog perioda.

Prema procurelim Epstajnovim dokumentima, učestvovao u čestim i prisnim razgovorima sa američkim finansijerom, u kojima nije nedostajalo aluzija na žene, ali ni razgovora o geopolitičkim temama. U komunikaciji se pojavljuje i priča o Lajčakovim idejama o predsedničkoj kandidaturi.