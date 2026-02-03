Slušaj vest

Kancelarije kompanije društvenih medija Ilona Maska X u Francuskoj su pod istragom pariskog tužilaštva, koje je potvrdilo da su policijske pretrage u toku.

Parisko tužilaštvo je saopštilo da pretrage sprovodi jedinica za sajber kriminal, uz pomoć Evropola.

Istraga o dipfejkovima i Holokaustu. Mask pozvan na ispitivanje

U saopštenju, kancelarija javnog tužioca je navela da je operacija deo napora da se osigura da Platforma X poštuje francuski zakon.

Istraga, koju je vodila francuska policija za sajber kriminal, proširena je u julu 2025. godine nakon izveštaja o seksualno eksplicitnim dipfejkovima i materijalu koji poriče Holokaust koji se širi na platformi.

Platforma X je ranije opisala proširenje istrage kao „politički motivisano“ i odbacila optužbe da je manipulisala svojim algoritmom.

Kancelarija javnog tužioca je takođe objavila da napušta Platformu X i da će u budućnosti komunicirati sa javnošću putem LinkedIn-a i Instagram-a.

