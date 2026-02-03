Slušaj vest

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da od Džefrija Epstajna, pokojnog američkog milionera i osuđenog pedofila, nisu dobili bilo kakav zahtev za sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Moskovski biro azerbejdžanske agencije APA prenosi da je Peskov tako odgovorio na upit RTVI, međunarodnog medija na ruskom jeziku.

APA podseća da se Putinovo ime više puta pojavljuje u dokumentima o Epstajnu, uglavnom u novinskim člancima koje su razmenjivale osobe sa kojima je kontaktirao.

Njegovi imejlovi takođe ukazuju na to da je nekoliko puta pokušao da se sastane sa Putinom, uključujući i takva nastojanja iz 2011. i 2014. godine, ali bez uspeha.

Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

Krajem januara Ministarstvo pravde SAD objavilo je više od tri miliona stranica dokumenata vezanih za Epstajna, kao i više od 2.000 video snimaka i 180.000 fotografija.

Neki od tih materijala su redigovani, uključujući tu lične podatke žrtava.

Džefri Epstajn
Džefri Epstajn Foto: HOGP/House Oversight Committee

Novoobjavljeni dokumenti navodno otkrivaju da je Epstajn u dosijeima Federalnog istražnog biroa (FBI) opisan kao "upravnik imovine" Putina, a procurele su i Epstajnove veze sa Mašom Drokovom, bivšom liderkom proputinovskog omladinskog pokreta Naši koja je sada poslovna žena u San Francisku i to da je on kroz operaciju "klopke od meda" (honey trap) svetskim moćnicima obezbeđivao devojke kako bi Rusija, a možda čak i izraelski obaveštajci, mogli da ih ucenjuju.

(Kurir.rs/APA/Preveo i priredio: N. V.)

