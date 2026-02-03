LAJČAK PROGOVORIO O "NEPRIMERENIM" PORUKAMA S EPSTAJNOM! Za njega "samo glupi muški razgovori": Zašto ja, momak iz Slovačke, ne bih prihvatio? Osećam se kao...
Miroslav Lajčak, Bivši ministar spoljnih poslova Slovačke, izjavio je da se oseća "kao glupan" nakon objavljivanja novih tekstualnih poruka u aferi sa osuđenim američkim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom.
Lajčak, koji je prethodno podneo ostavku na funkciju savetnika premijera Roberta Fica, u intervjuu za Radio Slovačke, naveo je da ne može ni da potvrdi ni da demantuje sadržaj poruka.
- Iskreno, ne sećam se tih poruka. Ne mogu ni da ih potvrdim, ali ni da ih poreknem... Osećam se kao glupan - izjavio je slovački diplomata, nakon što je ponovo pročitao poruke.
Lajčak je priznao da je njegova procena bila loša i da je komunikacija bila „neprimerena“, ali je odbacio bilo kakvu umešanost u krivična dela, ističući da su poruke bile „samo glupi muški razgovori“.
Lajčak o Epstajnu: "Bio je vredan kontakt’“
Objasnio je da je 2017. godine stigao u Njujork na jednogodišnju funkciju u Ujedinjenim nacijama i da ga je sa Džefrijem Epstajnom upoznao visoki strani diplomata. Prema njegovim rečima, Epstajn je bio poznat i sastajao se sa brojnim poslovnim i političkim ličnostima iz SAD i inostranstva.
Lajčak je rekao da ne vidi razlog da se sa njim ne sastane, tvrdeći da je uspostavljanje kontakata deo njegove profesije.
Govoreći o svom izboru, naveo je: "Zašto ja, momak iz Slovačke, ne bih to prihvatio? Bio je vredan kontakt".
Takođe je dodao da je tek kasnije saznao za Epstajnovu osudu za seksualni prestup iz 2008. godine, ali da je primetio kako su mnoge uticajne ličnosti i nakon toga nastavile da se druže s njim.
(Kurir.rs/Spravy.stvr.sk)