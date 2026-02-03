Slušaj vest

Miroslav Lajčak, Bivši ministar spoljnih poslova Slovačke, izjavio je da se oseća "kao glupan" nakon objavljivanja novih tekstualnih poruka u aferi sa osuđenim američkim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom.

Lajčak, koji je prethodno podneo ostavku na funkciju savetnika premijera Roberta Fica, u intervjuu za Radio Slovačke, naveo je da ne može ni da potvrdi ni da demantuje sadržaj poruka.

- Iskreno, ne sećam se tih poruka. Ne mogu ni da ih potvrdim, ali ni da ih poreknem... Osećam se kao glupan - izjavio je slovački diplomata, nakon što je ponovo pročitao poruke.

Lajčak je priznao da je njegova procena bila loša i da je komunikacija bila „neprimerena“, ali je odbacio bilo kakvu umešanost u krivična dela, ističući da su poruke bile „samo glupi muški razgovori“.

1/25 Vidi galeriju Objavljeni Epstajnovi dokumenti Foto: HOGP/House Oversight Committee

Lajčak o Epstajnu: "Bio je vredan kontakt’“

Objasnio je da je 2017. godine stigao u Njujork na jednogodišnju funkciju u Ujedinjenim nacijama i da ga je sa Džefrijem Epstajnom upoznao visoki strani diplomata. Prema njegovim rečima, Epstajn je bio poznat i sastajao se sa brojnim poslovnim i političkim ličnostima iz SAD i inostranstva.

Lajčak je rekao da ne vidi razlog da se sa njim ne sastane, tvrdeći da je uspostavljanje kontakata deo njegove profesije.

Govoreći o svom izboru, naveo je: "Zašto ja, momak iz Slovačke, ne bih to prihvatio? Bio je vredan kontakt".