Slušaj vest

Ukrajina se dogovorila sa zapadnim partnerima da bi svako rusko kršenje budućeg sporazuma o prekidu vatre izazvalo koordinirani vojni odgovor Evrope i SAD, objavio je danas Fajnenšel tajms pozivajući se na obaveštene izvore.

Kako prenosi Roters, o planu su u decembru i januaru nekoliko puta raspravljali ukrajinski, evropski i američki zvaničnici.

Plan bi uključivao odgovor u više faza na svako rusko kršenje dogovorenog primirja, navodi se u izveštaju .

Izaslanici iz Kijeva, Moskve i Vašingtona sastaće se u Abu Dabiju u sredu i četvrtak na razgovorima radi okončanja rata.

Prema predlogu, svako kršenje primirja od Rusije izazvalo bi odgovor u roku od 24 sata, počevši s diplomatskim upozorenjem i, ako je potrebno, akcijom ukrajinske vojske kako bi se zaustavilo kršenje.

Ako bi se neprijateljstva nastavila nakon toga, predlog bi prešao na drugu fazu intervencije korišćenjem snaga takozvane Koalicije voljnih, koja uključuje mnoge članice EU i Veliku Britaniju, Norvešku, Island i Tursku, navodi se u izveštaju.

Izveštaj dodaje da bi se u slučaju proširenog napada koordinirani odgovor snaga koje podržava Zapad, uključujući američku vojsku, pokrenuo 72 sata nakon početnog kršenja.