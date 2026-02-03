Slušaj vest

Ekstremne snežne padavine koje su pogodile Japan u poslednje dve nedelje izazvale su smrt 30 osoba, među kojima je i 91-godišnja žena pronađena zatrpana ispod snega ispred svoje kuće, saopštile su vlasti.

Vlasti su rasporedile vojsku kako bi pomogla građanima u prefekturi Aomori, koja je najteže pogođena, gde su u nekim izolovanim područjima nagomilane snežne naslage visoke do 4,5 metra.

Premijerka Sanae Takaiči sazvala je hitnu sednicu kabineta i zatražila od ministara da preduzmu sve što je moguće kako bi zaštitili živote građana.

Intenzivne hladne vazdušne mase izazvale su obilne snežne padavine duž japanske obale, a u nekim delovima zabeležene su količine snega koje su više nego duplo veće od uobičajenih za ovo doba godine.

Od 20. januara, 30 ljudi je izgubilo život usled snežnih padavina, kako je saopštila japanska agencija za upravljanje požarima i katastrofama.

Među poginulima je i 91-godišnja Kina Džin, čije je telo pronađeno zatrpano ispod tri metra snega ispred njene kuće u Aomoriju. Policija veruje da je sneg srušio krov njene kuće i da je žena umrla od gušenja. Pored njenog tela pronađena je lopata.

Guverner Aomorija, Soičiro Mijašita, izjavio je da je zatražio pomoć vojske, koja je potom pomogla u čišćenju snega iz domova starijih ljudi.

U glavnom gradu prefekture, Aomoriju, sneg je prekrio ulice visine do 1,83 metra, a zvaničnici ističu da timovi zaduženi za čišćenje snega nisu u mogućnosti da reše ovaj problem. „Rizik od nesreća, uključujući fatalne, kao što su padanje snega sa krovova ili urušavanje zgrada, je ogroman“, upozorio je guverner tokom konferencije za novinare.

Inače, Japan je poznat kao zemlja sa najviše snega na svetu, a Aomori je na vrhu liste, sa prosečnom količinom snežnih padavina od gotovo 7,9 metara godišnje.

(Kurir.rs/Telegraf.rs)

Ne propustitePlaneta"OSEĆAM SE KAO GLUPAN" Lajčak progovorio o "neprimerenim" porukama s Epstajnom: "Zašto ja, momak iz Slovačke, ne bih prihvatio to? Samo glupi muški razgovori"
Džefri Epštaj Miroslav Lajčak
PlanetaKREMLJ NEGIRA VEZE EPSTAJNA SA PUTINOM Peskov reagovao na podatke iz fajlova da je pokojni osuđeni pedofil u više navrata tražio sastanak sa predsednikom Rusije
Dimitri Peskov Vladimir Putin Džefri Epstajn
PlanetaPOLICIJA UPALA U KANCELARIJE KOMPANIJE ILONA MASKA! U toku pretresi, američki milijarder pozvan na ispitivanje!
Ilon Mask drži ruku na bradi i zamišljeno gleda
Planeta"EPSTAJN JE BIO UPRAVNIK IMOVINE VLADIMIRA PUTINA" Šokantni dokumenti FBI-ja, u dosijeima osuđenog pedofila ruski predsednik se spominje više od HILJADU puta!
Džefri Epstajn