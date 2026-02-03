Slušaj vest

Ekstremne snežne padavine koje su pogodile Japan u poslednje dve nedelje izazvale su smrt 30 osoba, među kojima je i 91-godišnja žena pronađena zatrpana ispod snega ispred svoje kuće, saopštile su vlasti.

Vlasti su rasporedile vojsku kako bi pomogla građanima u prefekturi Aomori, koja je najteže pogođena, gde su u nekim izolovanim područjima nagomilane snežne naslage visoke do 4,5 metra.

Premijerka Sanae Takaiči sazvala je hitnu sednicu kabineta i zatražila od ministara da preduzmu sve što je moguće kako bi zaštitili živote građana.

Intenzivne hladne vazdušne mase izazvale su obilne snežne padavine duž japanske obale, a u nekim delovima zabeležene su količine snega koje su više nego duplo veće od uobičajenih za ovo doba godine.

Od 20. januara, 30 ljudi je izgubilo život usled snežnih padavina, kako je saopštila japanska agencija za upravljanje požarima i katastrofama.

Među poginulima je i 91-godišnja Kina Džin, čije je telo pronađeno zatrpano ispod tri metra snega ispred njene kuće u Aomoriju. Policija veruje da je sneg srušio krov njene kuće i da je žena umrla od gušenja. Pored njenog tela pronađena je lopata.

Guverner Aomorija, Soičiro Mijašita, izjavio je da je zatražio pomoć vojske, koja je potom pomogla u čišćenju snega iz domova starijih ljudi.

U glavnom gradu prefekture, Aomoriju, sneg je prekrio ulice visine do 1,83 metra, a zvaničnici ističu da timovi zaduženi za čišćenje snega nisu u mogućnosti da reše ovaj problem. „Rizik od nesreća, uključujući fatalne, kao što su padanje snega sa krovova ili urušavanje zgrada, je ogroman“, upozorio je guverner tokom konferencije za novinare.

Inače, Japan je poznat kao zemlja sa najviše snega na svetu, a Aomori je na vrhu liste, sa prosečnom količinom snežnih padavina od gotovo 7,9 metara godišnje.