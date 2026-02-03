Slušaj vest

U Norveškoj danas počinje suđenje Marijusu Borgu Hojbiju, u sudnici 250 Okružnog suda u Oslu, što je, kako se ocenjuje u Skandinaviji, najveće suđenje u Norveškoj u poslednjih nekoliko godina, neće imati moralnu podršku njegovih najbližih rođaka.

Suđenju neće prisustvovati njegova majka, princeza Mete-Marit, niti čovek za kog se udala kada je njen sin imao četiri godine – norveški prestolonaslednik Hokon.

Sud je zabranio objavu fotografija plavokosog 29-godišnjaka u sudnici i ispred zgrade tokom narednih sedam nedelja, ali su pristuni mnogobrojni predstavnici svetskih medijskih kuća, dok se norveška kraljevska porodica drži po strani.

Kraljevska porodica Norveške Foto: Lise Åserud / AFP / Profimedia

Optužnica protiv Hojbija ima 38 tačaka, među kojima su optužbe za silovanje četiri žene, fizički napad i pretnje bivšoj devojci i uništavanje imovine u njenom stanu, optužbe u vezi sa drogom, kao i saobraćajni prekršaji.

Ukoliko bude proglašen krivim, preti mu kazna zatvora od više od 10 godina.

Dvor je saopštio da Hojbi nije član kraljevske porodice i da nije javna ličnost.

Ipak, smatra se bliskim članom porodice, jer ga očuh, prestolonaslednik, gleda kao sina, a voljeni norveški kralj, 88-godišnji Harald V, kao unuka.

"Ovo je izuzetno opasan trenutak, jer kraljevska porodica treba da bude uzor", kaže Ulf Andre Andersen, novinar koji je prvi objavio priču početkom avgusta 2024. godine, kada je policija otišla u stan žene u naselju Frogneru, u zapadnom delu prestonice Osla, po prijavi o nasilju.

1/8 Vidi galeriju Marijus Borg Hojbi Foto: Lise Aaserud / NTB Scanpix / Profimedia, SplashNews.com / Splash / Profimedia, Wenstrup/Aller/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Ovo je najveći skandal u istoriji norveške kraljevske porodice. Nikada ranije se nisu suočili sa nečim ovakvih razmera", kaže Niklas Kokin-Toresen, glavni urednik časopisa "Se og Ho".

Hojbi, koji je u Norveškoj poznat od kada se njegova majka udala za prestolonaslednika, priznao je da se godinama bori sa zavisnošću od psihoaktivnih supstanci i govorio je o „nekoliko mentalnih oboljenja" koje ima od detinjstva.

Kada je BBC zatražio komentar, advokatski tim Hojbija se pozvao na raniju izjavu njegovog branioca Petra Sekulića.

"Hojbi ove optužbe shvata izuzetno ozbiljno, ali u većini slučajeva ne priznaje nikakvo nezakonito postupanje, naročito u pogledu optužbi za seksualno zlostavljanje i nasilje".

Tokom postupka svedočiće više žena, ne samo one koje tvrde da su silovane.

Identite samo jedne od njih može da se objavi.

1/3 Vidi galeriju norveški princ Marijus Borg Hoibi Foto: Wenstrup/Aller/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

To je bivša devojka i influenserka Nora Hokland, koja je zatražila anonimnost, ali je sud odbio njen zahtev.

Optužbe koje je javno iznela posle hapšenja Hojbija su uvrštene u optužnicu - da ju je udario pesnicom u lice, šutirao i davio, i da je vikao da je "kur*a".

To su neke od veoma ozbiljnih optužbi koje odbrana osporava, kao i optužbu za prevoz 3,5 kilograma marihuane, koja je dodata tek prošlog meseca.