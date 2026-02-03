Slušaj vest

Bil i Hilari Klinton složili su se da će da svedoče u istrazi Predstavničkog doma o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu, svega nekoliko dana pre nego što je trebalo da se glasa o tome da li će biti proglašeni krivim za nepoštovanje Kongresa.

Do ovog ustupka došlo je posle napete razmene između Klintonovih i republikanca Džejmsa Komera, predsednika Odbora za nadzor Predstavničkog doma, koji je u ponedeljak rekao da će insistirati da se oboje pojave na saslušanju pod zakletvom pred odborom kako bi se ispunili zahtevi iz sudskih poziva.

"Pregovarali su u dobroj veri. Vi niste", odgovorio je Komeru Anhel Urenja, portparol Klintonovih, u objavi na društvenim mrežama. "Pod zakletvom su vam rekli šta znaju, ali vas to ne zanima. Ipak, bivši predsednik i bivša državna sekretarka će se pojaviti. Raduju se postavljanju presedana koji će važiti za sve."

Pretila im novčana, pa i zatvorska kazna

Predstavnički dom se kretao ka mogućem glasanju ove nedelje o krivičnim optužbama za nepoštovanje Kongresa protiv Klintonovih.

Ukoliko bi bile usvojene, te optužbe bi im mogle doneti visoke novčane kazne, pa čak i zatvorsku kaznu u slučaju osuđujuće presude.

"Klintonovi nemaju pravo da diktiraju uslove zakonitih sudskih poziva", rekao je Komer.

Mesecima su Klintonovi odbijali da se pojave pred odborom kojim upravljaju republikanci, tvrdeći da su sudski pozivi pravno "nevažeći" i "neizvršivi", i optužujući Komera da ih cilja kao deo kampanje odmazde Donalda Trampa protiv političkih protivnika.

U pismu odbora advokatima Klintonovih navodi se da su ponudili da Bil Klinton da stenografski zabeležen intervju o "pitanjima vezanim za istrage i krivične postupke u vezi sa Džefrijem Epstajnom“, dok bi Hilari podnela izjavu pod zakletvom.

Odbor za nadzor, u kojem većinu imaju republikanci, prošlog meseca je pokrenuo postupak za krivično gonjenje zbog nepoštovanja Kongresa, kao odgovor na odbijanje Klintonovih da svedoče.

Dana 12. januara, advokati Klintonovih uputili su pismo Komeru u kojem su objasnili zašto neće svedočiti. Sudske pozive su nazvali „nevažećim i pravno neizvršivim, nevezanim za legitimnu zakonodavnu svrhu, neopravdanim jer ne traže relevantne informacije i presedanom bez presedana u narušavanju podele vlasti“.

Zahtev za svedočenje, napisali su, „krši jasno definisana ograničenja istražnih ovlašćenja Kongresa koja je postavio Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država“, dodajući: „Jasno je da su sami sudski pozivi – i svaki pokušaj njihove primene – ništa drugo do smicalica s ciljem da se politički rivali osramote, kako je naložio predsednik Tramp.“

Devet od 21 demokratskog člana odbora pridružilo se republikancima u podršci optužbama protiv Bila Klintona, uz obrazloženje da je potrebna potpuna transparentnost u istrazi o Epstajnu. Troje demokrata podržalo je i optužbe protiv Hilari.

Odnos Bila i Epstajna u žiži interesovanja

Odnos Bila Klintona sa Epstajnom ponovo je u žiži interesovanja republikanaca u okviru nastojanja da se rasvetli slučaj Epstajn, koji je izvršio samoubistvo 2019. godine u zatvoru u Njujorku, dok se suočavao sa optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Klinton je, kao i niz drugih moćnih muškaraca, uključujući Trampa, imao dobro dokumentovan društveni odnos sa Epstajnom krajem devedesetih i početkom dvehiljaditih godina. Nikada nije optužen za bilo kakvo nezakonito postupanje u tim kontaktima.

U petak je Ministarstvo pravde objavilo više od tri miliona dokumenata povezanih sa Džefrijem Epstajnom, uključujući više od 2.000 video-snimaka i 180.000 fotografija. Među dokumentima je i niz mejlova između milijardera Ilona Maska i Epstajna, koji ukazuju na prisniji odnos nego što se ranije znalo.

Posle objavljivanja najnovije serije dokumenata, demokrate su obećale da će se suprotstaviti onome što nazivaju „potpunim zataškavanjem“ Epstajnovih dosijea, nakon što je Trampova administracija u nedelju praktično saopštila da je njena istraga o osramoćenom finansijeru i seksualnom prestupniku završena.

Demokrate: Ministarstvo i dalje zadržava milione stranica

Mnogi visoki zvaničnici Demokratske stranke, kao i republikanski kongresmen Tomas Mesi iz Kentakija, tvrde da Ministarstvo pravde i dalje zadržava milione stranica informacija.

Nakon što je Odbor za nadzor u avgustu uputio sudske pozive Bilu i Hilari Klinton, njihov advokat je pokušao da ospori njihovu validnost. Međutim, kako je Komer zapretio pokretanjem postupka zbog nepoštovanja Kongresa, započeli su pregovori o kompromisu.