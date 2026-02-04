Slušaj vest

Službenik poljskog Ministarstva odbrane uhapšen je jutros zbog sumnje da je sarađivao s ruskom obaveštajnom službom, javio je danas portal Onet, pozivajući se na izvore.

Prema izveštaju Oneta, službenika Ministarstva odbrane privela je poljska vojna kontraobaveštajna služba na radnom mestu oko osam sati ujutro.

Ministarstvo je saopštilo da je dugogodišnji zaposlenik uhapšen i optužen za "saradnju sa inostranom obaveštajnom službom", bez navođenja konkretne zemlje.

Ruska ambasada u Varšavi zasad nije odgovorila na zahtev za komentar.

Poljska tvrdi da ju je njena uloga kao čvorišta za humanitarnu pomoć Ukrajini učinila ključnom metom za rusku špijunažu, sabotažu i sajber napade. Moskva je više puta odbacila te navode i optužila zapadne sile za širenje antiruske propagande.

Onet je objavio da je muškarac pod istragom, a Ministarstvo odbrane je navelo da se ne mogu isključiti dalja hapšenja.

