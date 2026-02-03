Slušaj vest

Istraga je otkrila 890 računa u švajcarskoj banci Kredi Svisu koji bi mogli biti povezani sa nacistima, rekao je danas američki senator Čak Grasli uoči saslušanja odbora za pravosuđe na temu uloge banke u Holokaustu.

Među ostalim, reč je o ranije nepoznatim računima nemačkog ministarstva spoljnih poslova, nemačke kompanije za proizvodnju oružja i nemačke podružnice Crvenog krsta, dodao je zakonodavac koji predsedava odborom i godinama prati istragu nad švajcarskom bankom.

Banka UBS, koja je kupila Kredi Svis u vanrednom preuzimanju 2023. godine, prošle godine je rekla da sarađuje sa bivšim američkim tužiocem Nilom Barofskim kako bi se rasvetlili računi povezani sa nacistima. Obe banke su se izvinile i nagodile sa oštećenima 1999. godine, rekao je UBS u unapred objavljenom iskazu za senatski odbor, u kojem je istragu opisao kao dobrovoljnu inicijativu.

„Drugi svetski rat bio je mračno razdoblje u istoriji švajcarskog bankarstva“, rekao je Grasli, dodajući da je zaprimio nekoliko izveštaja o statusu Barofskyjeve istrage. Istraga je dovela do dokaza koji pokazuju da je bankarski odnos švajcarske banke sa nacističkom paravojnom organizacijom SS bio opsežniji nego što je ranije bilo poznato, pri čemu je ekonomska ruka SS-a imala svoj račun u banci, citirao je Grasli iz izveštaja.

Foto: Mark Schiefelbein/AP

Takođe, pojavile su se nove pojedinosti o planu da se nacistima pomogne da pobegnu u Argentinu, dodao je Grasli. UBS je rekao da prihvata i duboko žali zbog toga što je Drugi svetski rat bio mračno razdoblje u istoriji švajcarskog bankarstva.

„Pristupamo današnjoj temi sa iskrenim poštovanjem“, rekao je Robert Karofski, predsednik UBS Americkas, prema pripremljenoj izjavi. Kada je preuzeo Kredi Svis, UBS se obavezao da će pomoći istrazi i preduzeo je velike korake kako bi olakšao Barofskijeve napore, rekao je Karofski.