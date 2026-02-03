Slušaj vest

Objavljivanje više od tri miliona novih dokumenata vezanih za slučaj Džefrija Epstajna ponovo je potreslo političke i finansijske elite sa obe strane Atlantika.

Materijali koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD otkrivaju obim Epstajnove mreže uticaja i pokreću niz pitanja o njegovim odnosima sa moćnim pojedincima - od britanske političke elite, preko bivših američkih predsednika do ruskog predsednika Vladimira Putina.

U fokusu pažnje u Ujedinjenom Kraljevstvu bio je lord Piter Mendelson, bivši ministar, ambasador u SAD i jedan od ključnih stratega politike „Novih laburista“ bivšeg premijera i sadašnjeg bliskog saradnika Donalda Trampa, Tonija Blera, piše BBC.

Nakon objavljivanja dokumenata, londonska policija je počela provere kako bi utvrdila da li je Mandelson prenosio poverljive informacije Epstajnu dok je bio na samom vrhu britanske vlade, posebno tokom globalne finansijske krize.

Dao mu je poverljive informacije

Prema mejlovima koji su sada javno dostupni, Mendelson je Epstajnu slao informacije koje su u to vreme bile izuzetno osetljive i potencijalno relevantne za tržište.

Među njima je i upozorenje o paketu pomoći Evropske unije vrednom 500 milijardi evra za spasavanje evrozone, poslato dan pre zvanične objave.

U dokumentima se takođe navodi da je Mandelson delio interne procene stanja britanske ekonomije i, na Epstajnov podsticaj, lobirao kod britanskog trezora u vezi sa bankarskim propisima, iako je kasnije tvrdio da su slične pritiske vršile skoro sve veće banke u Ujedinjenom Kraljevstvu i inostranstvu u to vreme.

Dodatnu težinu aferi daju i navodi o finansijskim transakcijama između Epstajna i Mendelsona. U dokumentima se pominje isplataod 75.000 dolara Mendelsonu početkom 2000-ih, kao i isplata od 10.000 funti njegovom partneru 2009. godine.

Mendelson odbacuje ove tvrdnje, ističući da nema sećanja niti dokumentaciju o takvim isplatama i da bi se, kako tvrdi, sigurno sećao tako velikog iznosa.

Kompromitujuće fotografije u donjem vešu

Istovremeno su objavljene i fotografije koje dodatno kompromituju bivšeg ministra. Na jednoj od njih, Mendelson je fotografisan u donjem vešu u Epstajnovom luksuznom pariskom stanu, dok na drugoj, neidentifikovana žena mu masira stopalo.

Fotografije potiču iz Epstajnove privatne arhive, a Mandelson tvrdi da se ne seća okolnosti u kojima su snimljene niti ljudi koji se na njima pojavljuju, piše Dejli mejl.

U pokušaju da se distancira od Epstajna, Mendelson je više puta opisao bivšeg finansijera kao „klasičnog sociopatu“ i „majstora manipulacije“.

Priznao je da mu je Epstajn pomogao da uđe u finansijski sektor nakon političke karijere i da je bio „previše poverljiv“, posebno nakon Epstajnove osude 2008. godine.

To je greška zbog koje duboko žalim, rekao je, dodajući da želi da se izvini žrtvama.

Izvor FBI: Upravljao je i Putinovom imovinom

Ali Epstajnovi dokumenti bacaju senku ne samo na britansku politiku. U svedočenju FBI-ju 2017. godine, koje je sada postalo javno, anonimni izvor je tvrdio da je Epstajn upravljao imovinom ruskog predsednika Vladimira Putina, kao i bivšeg predsednika Zimbabvea Roberta Mugabea.

Prema saopštenju, Epstajn je zarađivao novac naplaćujući klijentima usluge skrivanja novca u ofšor strukturama.

Putinova lična imovina godinama je predmet spekulacija. Iako zvanično prima relativno skromnu predsedničku platu i javno se predstavlja kao čovek jednostavnog života, američki finansijer Bil Brauder je 2017. godine svedočio pred Senatom SAD da je, prema njegovim procenama, Putin akumulirao oko 200 milijardi dolara kroz korupciju i kriminalne mreže, koje navodno drži van Rusije.

Iako ove tvrdnje nikada nisu pravno potvrđene, novi Epstajnovi dokumenti su dodatno podstakli diskusije o skrivenom bogatstvu ruskog predsednika.

Komunicirao je i sa Maskom

Među objavljenim materijalima su i imejlovi koji pokazuju Epstajnovu komunikaciju sa brojnim uticajnim ljudima u poslovnom svetu, uključujući Ilona Maska.

Poruke sugerišu da je Mask više puta razmatrao posetu Epstajnovom privatnom ostrvu, Litl Sent Džejmsu, ali nema dokaza da se takva poseta ikada dogodila.

Nakon što su dokumenti objavljeni, Mask je javno izjavio da nikada nije učestvovao u Epstajnovim okupljanjima i da nema nikakve veze sa njegovim kriminalnim aktivnostima.

Klintonovi će svedočiti

U Sjedinjenim Državama, vest da su Bil i Hilari Klinton pristali da svedoče pred kongresnim odborom u okviru istrage o slučaju Epstajn privukla je posebnu pažnju.

Ovo će Klintona učiniti prvim bivšim predsednikom SAD koji svedoči pred Kongresom od 1983. godine. Odluka dolazi nakon višemesečnih zastoja i pretnji da bi Klintonovi mogli biti optuženi za nepoštovanje Kongresa.

Iako je Klinton godinama tvrdio da nije bio upoznat sa Epstajnovim zločinima i da je prekinuo kontakt sa njim pre dve decenije, zapisi o letovima Epstajnovog privatnog aviona pokazuju da je bivši predsednik putovao sa Epstajnom na četiri međunarodna leta 2002. i 2003. godine.

Fotografije Klintona u Epstajnovom kompleksu takođe su deo materijala koji se sada objavljuju prema zakonu koji je naložio potpunu transparentnost u istrazi Kongresa.

Najnovije objavljivanje dokumenata još jednom je pokazalo koliko je široka i duboko ukorenjena Epstajnova mreža bila u svetskim centrima moći.

Iako mnoge tvrdnje još uvek nisu detaljno proverene, pritisak na institucije i pojedince je sve jači, a istrage u nekoliko zemalja ulaze u novu, osetljivu fazu.