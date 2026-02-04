Slušaj vest

Partija premijera Mađarske Viktora Orbana zaostaje u anketama za opozicionom partijom Tisa za sedam odsto, a u parlament bi posle izbora 12. aprila mogla da uđe i partija krajnje desnice Naša domovina.

Prema juče objavljenom istraživanju Instituta 21, partiju desnog centra Tisa podržava 35 odsto svih birača, više nego prema anketi iz decembra, kada je imala podršku 34 odsto građana.

Vladajuća partija bi prema anketi, sprovedenoj od 28. januara do 2. februara, dobila 28 odsto glasova, u odnosu na 26 odsto u decembru.

Kada se uzmu u obzir samo birači koji znaju za koga će glasati, 53 odsto njih podržava partiju Tisa, a 37 odsto Fides, slično kao i u decembru.

Pored te dve partije, cenzus od pet odsto će preći jedino još Naša domovina, pokazuje anketa.

To je drugo istraživanje ove sedmice koje pokazuje da je Tisa ispred vladajuće stranke i da će Naša domovina osvojiti dovoljno glasova da dobije poslanike, iako provladine agencije za istraživanje javnog menjanja prednost daju Fidesu, prenosi Rojters.

Orban se suočava s najvećim izazovom od ubedljive pobede Fidesa 2010. godine, mada ishod izbora ostaje veoma neizvestan zbog velikog broja neodlučnih birača.

Prema anketi instituta Publikus objavljenom u ponedeljak, 48 odsto opredeljenih birača podržava Tisu a 40 odsto Fides, dok je 27 odsto i dalje neodlučno.

Predsednik partije Tisa Peter Mađar, nekada član Fidesa, u izbornoj kampanji obećava da će suzbiti korupcije, odblokirati milijarde evra zamrznutih fondova EU za jačanje ekonomije i da će učvrstiti Mađarsku u EU i NATO.

Orban je oštar kritičar EU i često je u sukobu s Briselom zbog, između ostalog, podrške Ukrajini, sankcija Rusiji i prava LGBT zajednice.