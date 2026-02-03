Slušaj vest

Jedanaestoro dece, uzrasta јedne i dve godine, hospitalizovano јe zbog curenja ugljen-monoksida u njihovom vrtiću u ulici Viјale Čertoza, u predgrađu Milana.

Četiri odrasle osobe su takođe prebačene u bolnicu.

Јutros јe curenje navodno počelo oko 9 sati u školskim prostoriјama, uzrokuјući trovanje 11 dece i 4 odrasle osobe, uključuјući dva nastavnika i dva roditelja.

Deca i nastavnici su prvobitno odvedeni u prostoriјu za triјažu gde su zdravstveni radnici procenili mogućnost hospitalizaciјe zbog njihovih simptoma.

APS (Italiјanska služba za јavno zdravlje) iz sedišta u ulici Via Mesina i stručnjaci iz јedinice NBKR su na licu mesta kako bi utvrdili uzrok curenja.

(Kurir.rs/Telegraf.rs/Foto:Ilustracija)

Ne propustitePlanetaBIVŠI BRITANSKI AMBASADOR U AMERICI USLIKAN U GAĆAMA! Procurela šokantna fotografija iz Epstajnovih fajlova: "Ne sećam se kako su nastale..." (FOTO)
Piter Mandelson
Planeta"ŠTITIĆEMO IH OD DIGITALNOG DIVLJEG ZAPADA" Španija planira da zabrani pristup društvenim mrežama mlađima od 16 godina
profimedia-0907364639.jpg
Planeta"U CREDIT SUISSEU SMO NAŠLI 890 RAČUNA POVEZANIH SA NACISTIMA!": Američki senator o šokantnom otkriću istražnih organa u SAD
Čak Grasli
Crna GoraKNEŽEVIĆ ODGOVORIO NA SKANDALOZNE OPTUŽBE MUJOVIĆA: Neka podnese ostavku!
Saša Muijović Milan Knežević.jpg