UKRAJINA MENJA PREGOVARAČKU POZICIJU! Noćašnji ruski napad "prevršio svaku meru" – rekordne 32 balističke rakete, 28 krstarećih i 450 dronova, na -20 C!
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas, nakon noćašnjeg žestokog ruskog udara na energetske objekte, da će Kijev promeniti pregovaračku poziciju u skladu sa situacijom, uoči sutrašnjih pregovora u Abu Dabiju.
"U suštini, ruska vojska je iskoristila američki predlog da se udari stave na kratku pauzu ne da bi podržala diplomatiju, već da bi jednostavno nakupila rakete i sačekala najhladnije dane u godini, kada su na velikom delu teritorije Ukrajine temperature -20 stepeni Celzijusa i niže“, napisao je Zelenski na Telegramu.
Prema njegovim rečima, lansirano je "rekordno mnogo" balističkih raketa (32) i 11 raketa drugih tipova koje dolaze do cilja po balističkoj putanji.
Takođe, pri napadu je korišćeno 28 krstarećih raketa i 450 borbenih dronova.
"Došlo je do pogodaka u energetske objekte u nekoliko oblasti, a najveća šteta je u Harkovskoj, Dnjeprovskoj, u Kijevu i Kijevskoj oblasti, u Vinici i Odesi, u Zaporožju. Svaki takav ruski udar potvrđuje da se stav u Moskvi nije promenio: oni i dalje računaju na rat i uništenje Ukrajine i ne shvataju diplomatiju ozbiljno. Rad našeg pregovaračkog tima biće odgovarajuće korigovan“, izjavio je Zelenski.
Ukrajinci navode da je Rusija ponovo nastavila udare na ukrajinske energetske objekte.
Ukrajinski mediji preneli su da je pet osoba ranjeno u Kijevu, a dvoje u Harkovu.
(Kurir.rs/Strana/P.V.)