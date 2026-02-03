Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas, nakon noćašnjeg žestokog ruskog udara na energetske objekte, da će Kijev promeniti pregovaračku poziciju u skladu sa situacijom, uoči sutrašnjih pregovora u Abu Dabiju.

"U suštini, ruska vojska je iskoristila američki predlog da se udari stave na kratku pauzu ne da bi podržala diplomatiju, već da bi jednostavno nakupila rakete i sačekala najhladnije dane u godini, kada su na velikom delu teritorije Ukrajine temperature -20 stepeni Celzijusa i niže“, napisao je Zelenski na Telegramu.

Prema njegovim rečima, lansirano je "rekordno mnogo" balističkih raketa (32) i 11 raketa drugih tipova koje dolaze do cilja po balističkoj putanji.

Takođe, pri napadu je korišćeno 28 krstarećih raketa i 450 borbenih dronova.

"Došlo je do pogodaka u energetske objekte u nekoliko oblasti, a najveća šteta je u Harkovskoj, Dnjeprovskoj, u Kijevu i Kijevskoj oblasti, u Vinici i Odesi, u Zaporožju. Svaki takav ruski udar potvrđuje da se stav u Moskvi nije promenio: oni i dalje računaju na rat i uništenje Ukrajine i ne shvataju diplomatiju ozbiljno. Rad našeg pregovaračkog tima biće odgovarajuće korigovan“, izjavio je Zelenski.

Ukrajinci navode da je Rusija ponovo nastavila udare na ukrajinske energetske objekte.