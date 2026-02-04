Slušaj vest

Više od 400 bivših vodećih evropskih diplomata i zvaničnika pozvalo je Evropsku uniju da poveća pritisak na Izrael kako bi se okončali "ekscesi i neprekidna kršenja međunarodnog prava" u Gazi i na Zapadnoj obali.

Kako je objavio Gardijan, u saopštenju, koje je u ponedeljak trebalo da bude upućeno liderima EU, pozivaju se Unija i njene države članice da preduzmu mere u skladu sa svojom podrškom rezoluciji UN o rešenju sa dve države i pravednom i trajnom miru na Bliskom istoku.

Humanitarna kriza i podrivanje rešenja sa dve države

U dokumentu se detaljno navodi sumorna realnost života Palestinaca, uz podatak da je 500 ljudi, uključujući 100 dece, ubijeno u "ciljanim izraelskim vojnim akcijama" tokom prve faze primirja proglašenog prošle godine.

Navodi se i da postoje ozbiljna ograničenja u dopremanju humanitarne pomoći u Gazu, kao i da projekti izgradnje naselja izraelskih doseljenika na Zapadnoj obali i u Istočnom Jerusalimu, prema široko rasprostranjenom mišljenju, podrivaju rešenje sa dve države.

"EU bi trebalo odlučno da deluje protiv svih onih koji slede aneksionističke agende usmerene na ugrožavanje neotuđivih prava Palestinaca na samoopredeljenje i na podrivanje rešenja sa dve države", navodi se u tekstu koji je do nedelje u noć potpisalo 403 ljudi, među kojima bivši ambasadori EU, visoki zvaničnici Unije ili funkcioneri država članica.

Sporazum EU–Izrael i protivljenje Trampovom Odboru za mir

Potpisnici pozivaju EU da pokrene "vremenski ograničen dijalog sa Izraelom" o primeni Sporazuma o pridruživanju EU–Izrael, koji uključuje obavezu poštovanja ljudskih prava.

Autori navode da bi EU trebalo da suspenduje taj sporazum ukoliko izostanu "konstruktivni odgovori i postupci" za zaustavljanje onoga što nazivaju "ekscesima i neprekidnim kršenjima međunarodnog prava" sa izraelske strane.

Autori takođe pozivaju EU da se uzdrže od članstva u Odboru za mir Donalda Trampa, izražavajući zabrinutost zbog njegovog potencijala da potisne Ujedinjene nacije, kao i "temeljne zabrinutosti" u vezi sa upravljanjem Odborom. Mađarska i Bugarska već su se pridružile ovom odboru, dok su Francuska i Švedska među vladama koje su odbile da mu se pridruže.

Novo saopštenje je intervenciju ove grupe, koja je neuobičajena po tome što kontinuirano kritikuje politiku EU od strane visokih zvaničnika koji su ranije radili za Uniju, navodi Gardijan.

(Kurir.rs/Beta)

