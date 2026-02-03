Slušaj vest

Generalni sekretar NATO Mark Rute je danas izjavio u Kijevu da ruski napadi ne svedoče u prilog ozbiljnom pristupu miru.

"Direktni pregovori su sada u toku, i to je važan korak napred. Ali ruski napadi, kao prošle noći, ne pokazuju istinsku posvećenost miru", rekao Rute u govoru u Parlamentu Ukrajine.

Ukrajina jeste i ostaće "neophodna za našu bezbednost, a naša posvećenost njenoj podršci je nepokolebljiva", rekao je Rute pozivajući saveznike Kijeva "da se oslone na svoje rezerve i ponude sve što mogu da zadovolje (ukrajinske) potrebe, posebno u oblasti protiv-vazduhoplovne odbrane".

Govoreći o mogućem mirovnom sporazumu uoči nove runde razgovora Rusije i Ukrajine u Abu Dabiju, Rute je obećao da će prateće garancije bezbednosti Ukrajine posle rata biti "čvrste".

"To je ključno, jer znamo da će postizanje sporazuma o okončanju ovog strašnog rata zahtevati teške odluke. Ukrajina mora sa apsolutnom sigurnošću znati da, kakve god žrtve bile podnete, izgubljeni životi, pretrpeljena razaranja, neće biti rizika da se to ponovi", rekao je Rute u govoru.

U Kijevu se tokom posete generalnog sekretara NATO oglasila sirena - upozorenje na vazdušni napad.

"Pretnja od upotrebe balističkih raketa. Ostanite u skloništima dok se upozorenje ne završi", saopštile su lokalne vlasti u Kijevu dok su se sirene oglašavale ulicama Kijeva, preneo je pariski list Mond.