Policijski službenici u Brašovu su u nedelju uveče otkrili odgovor koji verovatno niko nije želeo da testira u stvarnosti: koliko balvana može da se ugura u "folksvagen pasat", kada su otkrili pomenuti automobil parkiran tik uz šumu natovaren drvima.

Intervencija se dogodila u opštini Sačele, nakon poziva na broj 112 kojim je prijavljena nezakonita seča drveća u šumi. Po dolasku, policija je pronašla putnički automobil natovaren ne prtljagom, već sveže posečenim balvanima.

Vozač, 32-godišnji muškarac iz okruga Brašov, bio je pored automobila. U tom području su otkrivena i druga oborena stabla, pripremljena za dalji transport.

Nakon provera, policija je utvrdila neobičan "kapacitet" automobila.

Koliko drva može da stane u "pasat"?

Odgovor: oko 3 kubna metra drveta.

Službenici reda su zaplenili približno 3 kubna metra drveta, koje je predato šumarskoj upravi. Muškarac je pod istragom zbog krađe i nezakonite seče drveća iz nacionalnog šumskog fonda.

Krađa veliki problem u Rumuniji

Krađa drveća i nezakonit transport drveta ostaju među najčešćim zločinima u šumskim područjima Rumunije. Između 2001. i 2024. godine, Rumunija je izgubila preko 453.000 hektara šume, odnosno približno 5,7 odsto površine pokrivene drvećem 2000. godine.