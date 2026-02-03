Slušaj vest

Bivši muž bivše prve dame Sjedinjenih Američkih Država, Džil Bajden, supruge bivšeg predsednika Džoa Bajdena, optužen je za ubistvo zbog smrti svoje supruge nakon navodnog porodičnog nemira.

Vilijam Stivenson (77) uhapšen je u ponedeljak i optužen za ubistvo prvog stepena zbog smrti 64-godišnje Linde Stivenson nakon duge policijske istrage.

2026-02-03 17_27_34-Jill Biden's ex-husband charged with murder of wife in Delaware _ FOX 29 Philade.png
Foto: New Castle County Police

Kako navode tamošnji mediji, Linda je umrla nakon što je prijavila porodičnu svađu u okrugu Nju Kasl prošlog decembra, a pronađena je bez svesti na podu dnevne sobe. Proglašena je mrtvom na licu mesta. 

Stivenson je uhapšen u istoj kući, a smešten je u pritvor nakon što nije platio kauciju od 500.000 dolara. 

w-56285033.jpg
Džo i Džil Bajden Foto: EPA/DNCC

Bivši muž bivše prve dame

TMZ je izvestio da je uhapšen Vilijam ranije bio oženjen bivšom prvom damom SAD Džil Bajden. 

Kurir.rs/Independent, Fox29

