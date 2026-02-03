JOŠ SE NE ZNA MOTIV

Učenik srednje škole izbo je danas nožem nastavnicu likovnog u južnoj Francuskoj ostavivši 60-godišnju ženu u kritičnom stanju, saopštio je okružni tužilac.

Učenik mlađeg uzrasta ubo je nastavnicu najmanje tri puta. Kasnije je uhapšen pod sumnjom za pokušaj ubistva, izjavio je Rafael Balan, tužilac u južnom gradu Tulonu.

Francuski ministar obrazovanja, Eduar Žefre, rekao je da se uputio ka srednjoj školi „La Gišard“ u gradu Sanari-sir-Mer, gde se dogodio napad.

"Moje misli su odmah uz žrtvu, njenu porodicu i celu obrazovnu zajednicu, čiji duboki šok delim“, napisao je on na mreži X.

Francuska je zabeležila niz incidenata u kojima su učenici napadali nastavnike ili drugu školsku decu. Prošle godine je 14-godišnji učenik optužen za ubistvo asistentkinje u nastavi, nakon što ju je navodno nasmrt izbo nožem u junu.