Učenik srednje škole izbo je danas nožem nastavnicu likovnog u južnoj Francuskoj ostavivši 60-godišnju ženu u kritičnom stanju, saopštio je okružni tužilac.

Učenik mlađeg uzrasta ubo je nastavnicu najmanje tri puta. Kasnije je uhapšen pod sumnjom za pokušaj ubistva, izjavio je Rafael Balan, tužilac u južnom gradu Tulonu.

Francuski ministar obrazovanja, Eduar Žefre, rekao je da se uputio ka srednjoj školi „La Gišard“ u gradu Sanari-sir-Mer, gde se dogodio napad.

"Moje misli su odmah uz žrtvu, njenu porodicu i celu obrazovnu zajednicu, čiji duboki šok delim“, napisao je on na mreži X.

Francuska je zabeležila niz incidenata u kojima su učenici napadali nastavnike ili drugu školsku decu. Prošle godine je 14-godišnji učenik optužen za ubistvo asistentkinje u nastavi, nakon što ju je navodno nasmrt izbo nožem u junu.

On je napao 31-godišnju ženu, majku malog dečaka, tokom pretresa torbe u gradu Nožan na istoku zemlje. U odvojenom slučaju, jedan učenik je u aprilu ubio devojčicu i ranio nekoliko drugih đaka u napadu nožem u gradu Nant na zapadu zemlje.

(Kurir.rs/LeMonde/P.V.)

