Generalni sekretar NATO-a Mark Rute smatra da je osnovni cilj bezbednosnih garancija, koje bi stupile na snagu posle prekida vatre, značajno povećanje cene koju bi Rusija platila za svaki budući napad na Ukrajinu.

Rute je to rekao na konferenciji za novinare u Kijevu, prenosi Ukrajinska pravda.

Tri nivoa garancija

Rute je odbio da detaljno komentariše članke Fajnenšel tajmsa o dogovorenim principima garancija, iako je potvrdio da je pročitao izveštaj. Međutim, pojasnio je da trenutni sporazumi predviđaju tri nivoa garancija.

Prvi nivo, rekao je, bila bi ojačana ukrajinska vojska, koju bi finansirali partneri. „Ukrajinska vojska će očigledno biti prva linija odbrane ako Rusi ili bilo ko drugi ikada ponovo napadnu Ukrajinu. Svi osećamo obavezu da osiguramo da Oružane snage Ukrajine budu u najboljoj mogućoj poziciji da se zaštite“, rekao je generalni sekretar.

Drugi nivo, rekao je Rute, jeste „Koalicija voljnih“, koju su okupile Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo. Nije precizirao kako bi delovala u slučaju napada, rekavši samo da cilj koalicije nije samo da osigura da ukrajinska vojska ima sve što joj je potrebno, već i da garantuje druge korake.

Treći nivo su Sjedinjene Američke Države. „A onda su SAD, počev od prošlog leta, rekle: Želimo da se uključimo“, dodao je Rute.

Cilj je odvraćanje Rusije od novog napada.

Sva tri nivoa zajedno trebalo bi da obezbede nivo odvraćanja dovoljan da pruži uverenje „da Rusija nikada više neće pokušati da napadne“. „Neću komentarisati sve u medijima, osim da kažem da je to generalno namera - da se ima toliko jaka garancija bezbednosti da bi ponovni napad Rusije bio veoma loša odluka“, zaključio je.