Slušaj vest

Američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof i izraelski premijer Benjamin Netanjahu započeli su sastanak danas u Izraelu, kojem prisustvuju i načelnici izraelskih bezbednosnih službi.

Kako prenosi Tajms of Izrael, očekuje se da Netanjahu izvrši pritisak na Belu kuću da zauzme čvrst stav u predstojećim pregovorima Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Očekuje se da će se Vitkof i iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči sastati u petak u Istanbulu kako bi razgovarali o mogućem nuklearnom sporazumu, preneo je ranije portal Aksios pozivajući se na neimenovane izvore.

Aksios je izvestio i da je administracija američkog predsednika Donalda Trampa poručila iranskim vlastima preko više kanala da je otvorena za pregovore o postizanju sporazuma, kao i da bi sastanak dve delegacije mogao bi da bude održan ove nedelje u Turskoj.

usa-irna.jpg
Foto: Iranian Army Office / Zuma Press / Profimedia, Planetpix / Alamy / Alamy / Profimedia, Shutterstock

Pored toga, Aksios navodi da Turska, Egipat i Katar, koji su učestvovali u radu na prevenciji rata u celom regionu, žele da sporazum predupredi eventualni regionalni rat.

Zvaničnici Bele kuće su ranije saopštili da Tramp nije doneo konačnu odluku o napadu na Iran i da je otvoren za dilopmatsko rešenje.

Ranije danas predsednik Irana Masud Pezeškijan rekao je da razgovori Teherana i Vašingtona treba da se vode kako bi se očuvali iranski nacionalni interesi, sve dok oni ne podrazumevaju "pretnje i nerazumna očekivanja".

Pozivajući se na neimenovane američke visoke zvaničnike, Aksios je preneo da izraelski zvaničnici, uključujući šefa izraelske vojske (IDF) Ejala Zamira, koji je posetio Vašington proteklog vikenda, vrše pritisak na SAD da izvrše napade na Iran, ali da Tramp ne želi to da uradi.

Prema tom izveštaju, Zamir je informisao predsednika Zajedničkog štaba, generala Dana Kejna o izraelskim ofanzivnim i odbrambenim planovima u slučaju rata sa Iranom.

Kurir.rs/Tajms of Izrael

101 AP Maxim Shemetov.jpg
reza.jpg
Benjamin Netanjahu Donald Tramp
x03 AP Chip Somodevilla.jpg
x01 EPA Jim Lo Scalzo Pool.jpg
donald trump.jpg