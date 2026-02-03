Slušaj vest

Ako nikada ranije niste bili na kruzeru, velike su šanse da ćete, kada pomislite na jedan, zamisliti svetlo plavo nebo, opuštanje pored bazena na gornjem stolu i ispijanje koktela iz šanka. I nemojte nas pogrešno shvatiti, to je apsolutno ono što većina života na krstarenjima izgleda, ali da li ste ikada stali da razmislite o tome kakva su krstarenja noću?

Ispostavilo se da mnogi ljudi nisu, nakon što je jedna žena na TikToku podelila mali uvid u to kako krstarenja izgledaju nakon mraka, ostavljajući mnoge iskreno prestravljenima.

Kreatorka sadržaja o krstarenjima, Viktorija, koja objavljuje sa svoje stranice @victorias.way, objavila je snimak koji prikazuje razliku između dana i noći, napisavši: "Krstarenja su zabavna dok ne shvatite... koliko je okean mračan."

Snimak, koji je pregledan više od 23 miliona puta, preplavljen je komentarima korisnika TikToka koji su bili uznemireni pomišlju da budu na krstarenju morem preko noći, i nije teško videti zašto.

- Mislim da se svi možemo složiti da je talasofobija najrazumljiviji strah koji čovek ikada ima - komentarisao je jedan korisnik, misleći na fobiju od velikih vodenih površina.

Drugi je komentarisao rekavši: "Jedan od mojih najvećih strahova".

"Nikada nisam osetio takav strah!"

- Izašao sam noću, nikoga nije bilo tamo, i shvatio sam da ako samo napravim korak, potpuno sam sam i uskoro mogu biti mrtav. Nikada ranije nisam osetio takav strah - prisetio se jedan putnik krstarenja.

Međutim, stotine komentara su brzo pomenule tragediju onoga što se dogodilo sa Titanikom, ističući koliko je to zastrašujuće moralo biti doživljeno usred noći.

- Ljudi na Titaniku su morali da plivaju u takvom mraku u ledenoj vodi dok slušaju hiljade ljudi kako vrište - komentarisao je jedan, dok je drugi dodao: "Zamislite sada kroz šta su ljudi na Titaniku prošli."

U međuvremenu, drugi su pomenuli slučaj nestale putnice sa kruzera Ejmi Bredli, koja je misteriozno nestala iz svoje kabine na kruzeru "Rhapsody of the Seas" kompanije Royal Caribbean 1998. godine.

- Slučaj Ejmi Bredli mi je odmah pao na pamet - napisao je jedan, dok je drugi dodao: "Otkako sam čuo za slučaj Ejmi Bredli, nikada više neću kročiti na kruzer."