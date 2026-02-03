Slušaj vest

Dva muškarca su uhapšena danas zbog sumnje da su pokušali da sabotiraju brodove u izgradnji za nemačku mornaricu u Hamburgu, saopštile su nemačke vlasti.

Osumnjičeni su uhapšeni u nemačkom lučkom gradu i u neobjavljenom grčkom selu, saopštilo je tužilaštvo u Hamburgu. Identiteti osumnjičenih, 37-godišnjeg Rumuna i 54-godišnjeg Grka, nisu objavljeni, ali su izvršeni pretresi u njihovim kućama u Hamburgu, Rumuniji i Grčkoj.

Dvojica muškaraca, koji su radili u luci Hamburg, osumnjičeni su da su prošle godine pokušali da sabotiraju nekoliko brodova namenjenih nemačkoj mornarici na brodogradilištu u gradu.

Prema navodima tužilaštva, optuženi su da su prošle godine ubacili više od 20 kilograma abrazivnog šljunka u blok motora jednog od brodova, probušili cevi za slatku vodu, skinuli poklopce rezervoara za gorivo i onesposobili elektronske bezbednosne uređaje.

Da sabotaža nije otkrivena, mogla je da prouzrokuje veliku štetu brodovima ili da odloži njihov polazak, sa potencijalnim posledicama po nacionalnu bezbednost, rekli su tužioci.

Naveli su da još uvek preispituju dokaze i da će se istraga fokusirati i na identifikovanje naredbodavca sabotaže.