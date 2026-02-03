Slušaj vest

Američka vojska je danas oborila bespilotnu iransku letelicu nakon što je "agresivno prišla američkom nosaču aviona Ratne mornarice sa nejasnom namerom“, rekao je portparol Centralne komande SAD (CENTCOM) za Foks njuz.

USS Abraham Lincoln (CVN 72) se kretao Arapskim morem, oko 500 milja (805 kilometara) od južne obale Irana, kada je iranski dron "Šahed-139" bez potrebe manevrisao u pravcu broda“, rekao je kapetan Tim Hokins.

Američki nosač aviona "USS Abraham Linkoln" stigao na Bliski istok, predsednik Donald Tramp preti Iranu Foto: MC3 JERINE LEE/US NAVY HANDOUT HANDOUT/U.S. NAVY, Mass Communication Specialist 2n HANDOUT/U.S. NAVY, Seaman Daniel Kimmelman/US Navy

"Iranski dron je nastavio da leti ka brodu uprkos merama deeskalacije koje su preduzele američke snage koje deluju u međunarodnim vodama. Lovački avion F-35C sa nosača aviona oborio je iranski dron u samoodbrani i radi zaštite nosača aviona i osoblja na njemu."

Hukins je rekao da tokom incidenta nijedan pripadnik oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država nije povređen i da nijedna američka oprema nije oštećena.

Houkins je takođe u utorak rekao za Foks njuz da su, „tokom odvojenog incidenta nekoliko sati kasnije u Ormuskom moreuzu, snage Islamske revolucionarne garde Irana uznemiravale trgovački brod pod zastavom Sjedinjenih Američkih Država, sa američkom posadom, koji je zakonito prolazio međunarodnim pomorskim prolazom“.

Ne propustitePlanetaDRAMA U MOREUZU - IRANSKI RATNI BRODOVI PRIŠLI AMERIČKOM TANKERU! Posada ignorisala pretnje i pobegao, a onda je u pomoć pristigla mornarica SAD!
Iran01 EPA Shahzaib Akber.jpg

"Dva čamca Islamske revolucionarne garde i iranski dron Mohadžer približili su se brodu Stena Imperativ velikom brzinom i zapretili da će se ukrcati i zapleniti tanker“, rekao je portparol Centralne komande SAD. „Razarač sa navođenim projektilima USS Mekfol (DDG 74) nalazio se u tom području i odmah je reagovao kako bi ispratio brod Stena Imperativ, uz odbrambenu vazdušnu podršku Ratnog vazduhoplovstva SAD. Kao rezultat toga, situacija je deeskalirala i tanker pod zastavom SAD bezbedno nastavlja plovidbu.“

(Kurir.rs/FoxNews/P.V.)

Ne propustitePlanetaRUMUN I GRK POKUŠALI DA SABOTIRAJU NEMAČKU MORNARICU! Ubacili šljunak u blok motora, probušili cevi, onesposobili bezbednosne uređaje!
nemacki-ratni-brod-u-splitu.jpg
PlanetaNEŠTO SE DEŠAVA, TRAMP SPREMAN ZA IRAN! Bela kuća obavestila Teheran dok Turska, Egipat i Katar rade iza kulisa, evo kada i gde se očekuju pregovori (FOTO)
Donald Tramp Ali Hamnei
PlanetaRAKETNI RAZARAČ SAD U IZREALSKOJ LUCI, GENERALI OČI U OČI U PENTAGONU! Netanjahuov ministar obavešten šta je bilo iza zatvorenih vrata, dogovoren NAPAD NA IRAN?
Ejal Zamir
PlanetaKAKAV PREOKRET! Iranski demonstrant, za koga se čak mislilo i da je pogubljen - za 10.600 evra PUŠTEN NA SLOBODU!
12.jpg
Planeta"IRAN IMA ULTIMATUM OD TRAMPA!" Ambasador Amerike u NATO otkrio da Teheranu DEBELO ponestaje vremena!
Donald Tramp Iran