Slušaj vest

Američka vojska je danas oborila bespilotnu iransku letelicu nakon što je "agresivno prišla američkom nosaču aviona Ratne mornarice sa nejasnom namerom“, rekao je portparol Centralne komande SAD (CENTCOM) za Foks njuz.

„USS Abraham Lincoln (CVN 72) se kretao Arapskim morem, oko 500 milja (805 kilometara) od južne obale Irana, kada je iranski dron "Šahed-139" bez potrebe manevrisao u pravcu broda“, rekao je kapetan Tim Hokins.

1/6 Vidi galeriju Američki nosač aviona "USS Abraham Linkoln" stigao na Bliski istok, predsednik Donald Tramp preti Iranu Foto: MC3 JERINE LEE/US NAVY HANDOUT HANDOUT/U.S. NAVY, Mass Communication Specialist 2n HANDOUT/U.S. NAVY, Seaman Daniel Kimmelman/US Navy

"Iranski dron je nastavio da leti ka brodu uprkos merama deeskalacije koje su preduzele američke snage koje deluju u međunarodnim vodama. Lovački avion F-35C sa nosača aviona oborio je iranski dron u samoodbrani i radi zaštite nosača aviona i osoblja na njemu."

Hukins je rekao da tokom incidenta nijedan pripadnik oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država nije povređen i da nijedna američka oprema nije oštećena.

Houkins je takođe u utorak rekao za Foks njuz da su, „tokom odvojenog incidenta nekoliko sati kasnije u Ormuskom moreuzu, snage Islamske revolucionarne garde Irana uznemiravale trgovački brod pod zastavom Sjedinjenih Američkih Država, sa američkom posadom, koji je zakonito prolazio međunarodnim pomorskim prolazom“.