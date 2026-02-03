Slušaj vest

Javnost širom sveta ostala je zatečena talasom otkrića koja dolaze iz novih Epstajnovih dosijea, ogromnog arhiva od preko tri miliona stranica internih dokumenata, fotografija i prepisa koji su pušteni u javnost nakon odluke američkog Ministarstva pravde. Objavljeni su podaci koji ukazuju da se šira mreža uticajnih biznismena i moćnika pominje u dosijeima Džefrija Epstajna i da tek čekaju potpunu analizu i reakciju institucija i javnosti.

Pored bivšeg i aktuelnog predsednika SAD, mnogih evropskih političara, članova kraljevskih porodica i intelektualaca i sa ovih prostora, na spisku imena i potencijalnih klijenata Epstajnove devijantne mreže našao se i Miroslav Lajčak, dugogodišnji diplomata i savetnik.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su politički analitičar Centara za društvenu stabilnost Đorđe Todorov, novinar i urednik digitalnog izdanja "Politike" Marko Lakić , kao i istraživač-saradnik Centra za društvena istraživanja Nikola Perišić.

Foto: Kurir Televizija

Lakić: Koristili su maloletnike za satanističke obrede

Lakić navodi da je glavni razlog što je Epstajn nastavljao svoje devijantne radnje to što je imao uticajne prijatelje:

- On je verovatno imao ljude koji su mogli da mu kažu na šta da obrati pažnju. To što je izvršio samoubistvo ja sumnjam da mu je neko pomogao jer mrtva usta ne pričaju. Ova dokumenta su vrh ledenog brega, objavljeno je ono što nije problematično - kaže Lakić.

"MALOLETNIKE SU UVODILI U SATANISTIČKE OBREDE" Da li su Epstajnovi dokumenti samo vrh ledenog brega? Lakić tvrdi: Moguće je da su trgovali organima! Izvor: Kurir televizija

Lakić dodaje da ukoliko bi bilo objavljeno sve bila bi u pitanju velika afera, a američka vlada ima ključ da dalje sprvodi svoju politiku ukoliko ne bude sve objavljeno a imena su i dalje na spisku.

- Lajčak je svoj posao ovde završio. Kako je Lajčak sprovodio svoje poslove na Balkanu? Da li je neko uticao na njega da povlači poteze u njegovu korist, a ne našu? Vreme će pokazati koliko je duboka ova afera, a kada jednog dana saznamo, proći će vreme. Mi još nemamo prestavu koliko je afera duboka. Te maloletnice i maloletnici su korišćeni i podvođeni u satanističkim obredima, što se priča između redova, pa se radi i o trgovini organima - kaže Lakić.

Foto: Kurir Televizija

Todorov: Ceo svet strepi od Trampoe reakcije

Todorov navodi da postoji selektivan pristup objavljivanju imena povezanim sa aferom:

- Onaj ko kontoliše fajlove zapravo i kreira na koji će se način i ko biti na stubu srama svetske javnosti. Lajčak je u svojoj ostavci naveo da se izvinjava i da je održavao kontakt sa Epštajnom zbog uticajnih prijatelja. On kao mali političar iz Slovačke je koristio kontakte Epštajna - kaže Todorov.

Todorov kaže da imena koja se nalaze na spisku čine vrh svetskog establišmenta te da je ciljano birano:

- Moguće da je udar na Trampa. Prikazuju se i druga imena koja služe tome da zavaraju, pa neko kaže da je na spisku i Bil Klinton, pa nije udar na Trampa. Ipak, to je danas neuporedivo. Tramp je na čelu Amerike danas, a princ Endru i Klinton nisu podjednaki - kaže Todorov, dodajući da se zbog uključenosti mnogih imena ovaj slučaj i banalizuje.

Todorov kaže da ceo svet strepi od Trampove reakcije, iako je sam obećao otvaranje ove dokumentacije tokom predizborne kampanje, pokušavajući da pošalje poruku da se ne plaši otvaranja ove dokumentacije.

Foto: Kurir Televizija

Perišić: Previše se pominje Tramp da bi dokumenta bila potpuno javna

Perišić navodi da je karakteristično za SAD da neko krene od nemaštine, pa upoznajući uticajne ljude uspevaju da se probiju u hijerarhiji i dobija poslove koj uvećavaju njegovo bogatstvo:

- Sve što se trenutno dešava pokazuje da je izabran određeni trenutak. Sve što isplivava je selektivni izbor šta će kada biti pušteno. Tramp je bio pritisnut predizbornim obećanjem da će otvoriti fahlove. Ime Donalda Trampa se preveliki broj puta nalazi u fajlovima da bi oni sada bili potpuno javni - kaže Perišić.

