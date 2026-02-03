Slušaj vest

Razgovori između Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine u Abu Dabiju nastavljaju da se odvijaju.

Izaslanik američkog predsednika Stiven Vitkof i zet američkog lidera, Džared Kušner, stići će tamo u sredu, rekla je portparolka Bele kuće Kerolin Levit.

„Specijalni izaslanik Vitkof i Džared Kušner biće sutra u Abu Dabiju na još jednoj rundi trilateralnih razgovora“, rekao je Levit novinarima.

Ona je naglasila da su trilateralni razgovori održani ranije u Abu Dabiju bili „istorijske prirode“.

Kurir.rs/RIA Novosti

