Još jedna runda
TROJNI RAZGOVORI SAD, RUSIJE I UKRAJINE: Sastanak u sredu u Abu Dabiju
Razgovori između Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine u Abu Dabiju nastavljaju da se odvijaju.
Izaslanik američkog predsednika Stiven Vitkof i zet američkog lidera, Džared Kušner, stići će tamo u sredu, rekla je portparolka Bele kuće Kerolin Levit.
„Specijalni izaslanik Vitkof i Džared Kušner biće sutra u Abu Dabiju na još jednoj rundi trilateralnih razgovora“, rekao je Levit novinarima.
Ona je naglasila da su trilateralni razgovori održani ranije u Abu Dabiju bili „istorijske prirode“.
Kurir.rs/RIA Novosti
