Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto izjavio je danas tokom posete Tajlandu da je jasno ko će pobediti u ratu u Ukrajini i poručio da je potpuno nepotrebno da Evropska unija "produžava ubijanje" trošenjem milijardi evra za Ukrajinu.

Posle razgovora sa svojim tajlandskim kolegom, ministrom spoljnih poslova Sihasakuom Fuangetkeovom, Sijarto je rekao da je Tajland jedan od glavnih partnera Mađarske u jugoistočnoj Aziji i konstatovao da su obe zemlje na strani mira, prenosi agencija MTI.

"Čak i iz perspektive Tajlanda je jasno da se rat u Ukrajini ne može rešiti na bojnom polju, već samo za pregovaračkim stolom. Što duže traje ovaj rat, ukrajinski narod više pati, više ljudi umire i Ukrajina se uništava, tako da nema smisla da EU šalje još novca ili oružja u Ukrajinu", rekao je SIjarto.

On je potvrdio da je svom tajlandskom kolegi rekao da u Briselu postoji ratni fanatizam ljudi koji žele da novac evropskih naroda šalju u Ukrajinu.

"Mi Mađari to nećemo dozvoliti", poručio je Sijarto.

On je istakao da je ekonomska saradnja Mađarske i Tajlanda veoma uspešna.

"Tajland takođe ceni to što Mađarska danas pruža najprivlačnije investiciono okruženje u Evropi", poručio je Sijarto.