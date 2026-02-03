UBIJEN GADAFIJEV SIN: Najistaknutiji naslednik nekadašnjeg predsednika Libije likvidiran u vrtu svoje kuće! Zločin izvršile četiri osobe
Saif el Islam Gadafi, najistaknutiji sin pokojnog libijskog lidera Muamera el Gadafija ubijen je, rekli su izvori bliski porodici, preneo je Rojters.
Informaciju je potvrdio i njegov advokat Halid el Zajdi, kao i libijski mediji.
Detalji o okolnostima njegove smrti nisu objavljeni.
Prema nezvaničnim informacijama Sif el Islam je ubijen u vrtu njegove kuće, a zločin su izvršile četiri osobe, koje su potom pobegle.
Iako je Saif al-Islam dobro poznat u Libiji, posebno po svojoj ulozi u oblikovanju državne politike pre 2011. godine, poslednjih godina se povukao iz javnosti.
Libijski sud ga je 2015. godine, u odsustvu, osudio na smrt zbog gušenja mirnih protesta tokom revolucije 2011. godine, koja je dovela do pada vlasti njegovog oca Gadafija.
Protiv Saifa al-Islama je takođe podignuta privremena optužnica pred Međunarodnim krivičnim sudom zbog navodnih zločina protiv čovečnosti, a njegovi advokati nisu uspeli da izdejstvuju odbacivanje tog slučaja.
Godine 2021. Saif al-Islam se registrovao kao kandidat na predsedničkim izborima zakazanim za decembar, koji su na kraju propali zbog političkog zastoja u zemlji.
Said el Islam je rođen 1972. godine. Školovao se na prestižnoj Londonskoj školi ekonomije (London School of Economics). Dugo je na Zapadu smatran kao prihvatljivo i moderno lice očevog autokratskog režima.
Igrao je ključnu ulogu u osetljivim diplomatskim misijama, uključujući pregovore o odustajanju Libije od programa oružja za masovno uništenje i isplati odštete porodicama žrtava bombaškog napada na avion Pan Ama iznad Lokerbija u Škotskoj 1988.
Kurir.rs/Rojters