Saif el Islam Gadafi, najistaknutiji sin pokojnog libijskog lidera Muamera el Gadafija ubijen je, rekli su izvori bliski porodici, preneo je Rojters.

Informaciju je potvrdio i njegov advokat Halid el Zajdi, kao i libijski mediji.

Saif el Islam Gadafi Saif Gadafi.jpg
Saif el Islam Gadafi Foto: Printskrin Youtube

Detalji o okolnostima njegove smrti nisu objavljeni.

Prema nezvaničnim informacijama Sif el Islam je ubijen u vrtu njegove kuće, a zločin su izvršile četiri osobe, koje su potom pobegle.

Iako je Saif al-Islam dobro poznat u Libiji, posebno po svojoj ulozi u oblikovanju državne politike pre 2011. godine, poslednjih godina se povukao iz javnosti.

Libijski sud ga je 2015. godine, u odsustvu, osudio na smrt zbog gušenja mirnih protesta tokom revolucije 2011. godine, koja je dovela do pada vlasti njegovog oca Gadafija.

profimedia0027914724-gadafi.jpg
Moamer Gadafi Foto: Profimedia / Sysoyev Grigory 7 TASS

Protiv Saifa al-Islama je takođe podignuta privremena optužnica pred Međunarodnim krivičnim sudom zbog navodnih zločina protiv čovečnosti, a njegovi advokati nisu uspeli da izdejstvuju odbacivanje tog slučaja.

Godine 2021. Saif al-Islam se registrovao kao kandidat na predsedničkim izborima zakazanim za decembar, koji su na kraju propali zbog političkog zastoja u zemlji.

Said el Islam je rođen 1972. godine. Školovao se na prestižnoj Londonskoj školi ekonomije (London School of Economics). Dugo je na Zapadu smatran kao prihvatljivo i moderno lice očevog autokratskog režima.

Igrao je ključnu ulogu u osetljivim diplomatskim misijama, uključujući pregovore o odustajanju Libije od programa oružja za masovno uništenje i isplati odštete porodicama žrtava bombaškog napada na avion Pan Ama iznad Lokerbija u Škotskoj 1988.

Kurir.rs/Rojters

