Rusija je pokrenula veliki noćni napad na Ukrajinu, što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nazvao kršenjem obećanja da će zaustaviti napade na energetsku infrastrukturu.

Napad se dogodio uprkos tome što je administracija predsednika Donalda Trampa saopštila da je ruski predsednik Vladimir Putin prošlog četvrtka pristao na nedelju dana dugo primirje u Kijevu i drugim gradovima kako bi se izborio sa hladnim talasom.

Napad se dešava u trenutku kada su u toku pripreme za nove razgovore o okončanju četvorogodišnje ruske invazije.

Portparolka Trampa, Karolina Livit, rekla je da američki predsednik „nažalost nije iznenađen“ potezom Moskve.

Livit je potvrdila da će Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner učestvovati u razgovorima sa ruskim i ukrajinskim zvaničnicima u Abu Dabiju u sredu. Cilj sastanka je postizanje napretka u okončanju rata.

„Specijalni izaslanik Vitkof i Džared Kušner, zajedno sa predsednikom Trampom, postigli su nemoguće za mir na Bliskom istoku“, rekao je Livit.

„Znam da pokušavaju da urade isto u rusko-ukrajinskom ratu“.