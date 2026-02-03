Slušaj vest

Sastanak delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana i biće održan prema planu kasnije ove nedelje, čak i pošto je američki vojni avion oborio iranski dron koji se približavao američkom nosaču aviona USS Abraham Linkoln u Arapskom moru, izjavila je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit.

Ona je navela da će američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof predstavljati SAD na razgovoru sa iranskim zvaničnicima, prenosi Foks njuz.

Ranije američki lovac F-35C oborio je iranski dron koji se približavao američkom nosaču aviona 'u Arapskom moru, na oko 800 kilometara od južne obale Irana.

Prethodno je portal Aksios, pozivajući se na neimenovane izvore, preneo da je Iran zatražio izmene mesta i formata pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji su bili planirani za petak u Istanbulu, zahtevajući da se održe u Omanu isključivo kao bilateralni sastanak dve delegacije.

Izvori navode da su iranski zvaničnici na taj način odstupili od dogovora postignutih prethodnih dana, iako su pojedine države već bile pozvane da učestvuju u razgovorima.

Ukoliko novi zahtevi dovedu do otkazivanja pregovora, prema ocenama Aksiosa, postoji rizik da bi američki predsednik Donald Tramp mogao da odustane od diplomatskog pristupa i okrene se vojnoj opciji, u trenutku kada su Sjedinjene Američke Države već značajno pojačale vojno prisustvo u Persijskom zalivu.

Ranije danas, Rojters je izvestio, pozivajući se na izvore, da su Saudijska Arabija, Katar, Oman, Pakistan, Egipat i Ujedinjeni Arapski Emirati pozvani na potencijalne razgovore o Iranu u Istanbulu.

Prioritet razgovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država ove nedelje u Istanbulu je da se izbegne bilo kakav sukob i da se smanje tenzije između dve strane, rekao je regionalni zvaničnik, dodajući da je pozvana i grupa regionalnih sila.