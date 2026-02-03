Slušaj vest

Nova tura od oko 3 miliona dokumenata povezanih sa finansijerom i osuđenim seksualnim predatorom Džefrijem Epstajnom objavljena je u petak, nudeći nove detalje o njegovoj mreži kontakata i interakcijama sa bogatim i moćnim ličnostima, kao i o saveznim istragama njegovih zločina.

Objavljivanje dokumenata usledilo je posle zakona koji su američki zakonodavci usvojili u novembru, a kojim je naloženo obelodanjivanje svih dokumenata povezanih sa Epstajnom.

Dok novinari nastavljaju da pregledaju dokumenta, ovo su neka od dosadašnjih ključnih saznanja, piše The Guardian

1. Epstajnovi advokati razmatrali mogućnost saradnje sa vlastima nekoliko dana pre njegove smrti

Manje od dve nedelje pre nego što je Džefri Epstajn umro u zatvoru 2019. godine, dokumenta pokazuju da su se njegovi advokati sastali sa saveznim tužiocima na Menhetnu i razgovarali o mogućoj Epstajnovoj saradnji.

U dokumentu FBI pod naslovom "Sažetak i hronologija istrage Epstajna" navodi se: "Dana 29. jula 2019. FBI i (tužioci) sastali su se sa Epstajnovim advokatima, koji su, u veoma opštim crtama, razgovarali o mogućnosti rešavanja slučaja i mogućnosti saradnje okrivljenog".

Drugi dokument, pod naslovom "Značajna obaveštenja o slučaju Džefrija Epstajna", koji u velikoj meri liči na memorandum FBI, ali nije pripisan određenoj agenciji, navodi da "odbrana nije iznela konkretan predlog, niti je naznačila kakva bi priroda Epstajnove saradnje mogla biti, ako je uopšte i bilo".

"Predloženo je da se odbrana obrati SDNY-ju (Južni okrug Njujorka) ukoliko je Epstajn spreman da prihvati odgovornost za svoje postupke i/ili ukoliko imaju konkretan predlog za rešavanje ovog slučaja", dodaje se.

2. FBI primio navode u vezi sa Trampom

Jedan dokument u novoj seriji je sažetak koji su, izgleda, sastavili zvaničnici FBI prošlog leta, a odnosi se na više od deset prijava koje je agencija primila, a koje uključuju aktuelnog predsednika SAD Donalda Trampa i Epstajna.

Nije jasno zašto su istražitelji sastavili ovaj sažetak, niti se navodi kada su prijave primljene. One uključuju nepotkrepljene tvrdnje o seksualnom zlostavljanju. Dokument takođe ne sadrži nikakve dokaze koji bi ih potvrdili, niti naznaku da su prijave proverene.

Tramp je više puta negirao bilo kakvu zloupotrebu u vezi s Epstajnom. Kao odgovor na zahtev za komentar koji je objavio The New York Times, Bela kuća je uputila na saopštenje Ministarstva pravde od petka, u kojem se navodi da nova serija dokumenata "može da sadrži lažne ili falsifikovane slike, dokumente ili video-snimke".

"Neki dokumenti sadrže neistinite i senzacionalističke tvrdnje protiv predsednika Donalda Trampa koje su podnete FBI-ju neposredno pred izbore 2020. godine", dodaje se u saopštenju Ministarstva pravde. "Da budemo jasni, ove tvrdnje su neutemeljene i lažne i, da imaju i najmanji kredibilitet, već bi bile iskorišćene protiv predsednika Donalda Trampa".

3. Mask imao obimnije veze sa Epstajnom nego što se ranije znalo

Mejlovi pokazuju da su milijarder Ilon Mask i Epstajn razmenjivali srdačne poruke i da su u dva navrata, 2012. i 2013. godine, planirali da Mask poseti Epstajnovo privatno ostrvo. Prepiska ukazuje na to da do putovanja nije došlo zbog logističkih problema.

Mask je 2019. godine rekao za Vanity Fair da je Epstajn "očigledno jeziv lik" i tvrdio da je "više puta pokušavao da me nagovori da posetim njegovo ostrvo", ali da je on to "odbijao".

Predstavnik Maska i njegove kompanije za veštačku inteligenciju xAI nije odgovorio na zahtev za komentar o mejlovima. U petak uveče Mask je ponovio svoju raniju tvrdnju na društvenim mrežama, navodeći da je imao "veoma malo prepiske s Epstajnom i da je odbio ponovljene pozive da ode na njegovo ostrvo".

4. Hauard Lutnik planirao posetu Epstajnovom ostrvu

Fajlovi pokazuju da je Hauard Lutnik, koji sada obavlja funkciju američkog ministra trgovine u Trampovoj administraciji, organizovao posetu Epstajnovom ostrvu 2012. godine.

Lutnik je prošle godine u jednom intervjuu rekao da je bio Epstajnov komšija u Njujorku i da je prekinuo veze s njim oko 2005. godine, nazvavši ga "odvratnim".

Portparol Ministarstva trgovine rekao je za Wall Street Journal da je Lutnik imao ograničene kontakte s Epstajnom i da nikada nije bio optužen za bilo kakvo krivično delo.

5. Mauntbaten-Vindzor pozvao Epstajna u Bakingemsku palatu

Mejlovi sugerišu da je Endru Mauntbaten-Vindzor pozvao Epstajna u Bakingemsku palatu nakon što je Epstajn pušten iz kućnog pritvora 2010. godine.

Epstajn je 2008. godine, u okviru nagodbe, priznao krivicu za državne optužbe na Floridi za podvođenje radi prostitucije i podvođenje maloletnice radi prostitucije, te je odslužio 13 meseci od izrečene kazne od 18 meseci. Pušten je u julu 2009. godine i potom je služio kaznu kućnog pritvora, koja je okončana u avgustu 2010.

U mejl prepisci iz septembra 2010. između Epstajna i "vojvode", za koga se veruje da je Mauntbaten-Vindzor, tadašnji vojvoda od Jorka, Epstajn je naveo da se nalazi u Londonu i zatražio "vreme za privatni sastanak".

Čini se da je Mauntbaten-Vindzor odgovorio: "Mogli bismo da večeramo u Bakingemskoj palati i imali bismo mnogo privatnosti." Dva dana kasnije dodao je: "Biće mi zadovoljstvo da dođeš ovde u BP (Bakingemsku palatu). Dođi s kim god želiš i ja ću biti slobodan od oko 16 časova."

Nije jasno da li je do sastanka došlo.

Međutim, tri meseca kasnije, njih dvojica su fotografisani kako zajedno šetaju njujorškim Central parkom. Mauntbaten-Vindzor je ranije tvrdio da je otputovao u SAD kako bi okončao prijateljstvo s Epstajnom u svetlu njegove osude.

Dokumenti takođe pokazuju da je, nekoliko dana nakon što mu je kućni pritvor istekao, Epstajn ponudio da organizuje večeru za Mauntbaten-Vindzora sa "pametnom, lepom i pouzdanom" 26-godišnjom Ruskinjom. Mauntbaten-Vindzor je, po svemu sudeći, odgovorio da bi mu bilo "drago" da je upozna. U istoj prepisci pitao je Epstajna i da li je "dobro biti slobodan".

Dodatni fajlovi uključuju fotografije na kojima se vidi Endru kako, izgleda, čuči iznad neidentifikovane žene koja leži na podu.

6. Ričard Brenson i Epstajn razmenjivali mejlove

Fajlovi prikazuju mejl prepisku iz 2013. godine između Brensona, britanskog milijardera i osnivača grupe Virgin, i Epstajna.

U mejlu od 11. septembra 2013. Brenson je napisao Epstajnu: "Bilo je zaista lepo videti te juče", dodajući: "Kad god si u blizini, voleo bih da se vidimo. Samo ako povedeš i svoj harem!"

Predstavnik Virgin grupe rekao je za The New York Times da je Brenson poslao mejl ubrzo nakon što je ugostio Epstajna na grupnom poslovnom sastanku na privatnom ostrvu koje Brenson poseduje na Britanskim Devičanskim Ostrvima.

Portparol je naveo da je Epstajn na sastanak došao sa tri odrasle žene, koje je nazivao svojim "haremom", ali da one nisu prisustvovale sastanku.

"Svaki kontakt koji su Ričard i Džoan Brenson imali sa Epstajnom dogodio se u samo nekoliko navrata pre više od 12 godina i bio je ograničen na grupne ili poslovne okvire", navodi se u saopštenju. "Ričard smatra da su Epstajnova dela bila gnusna i podržava pravo na pravdu za njegove brojne žrtve."

7. Otkriće mejlova između šefa organizacionog komiteta OI u Los Anđelesu i Gislejn Maksvel

Mejlovi iz 2003. godine između Kejsija Vasermana, šefa organizacionog komiteta Olimpijskih igara u Los Anđelesu, i Gislejn Maksvel, koja služi kaznu od 20 godina zatvora zbog trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, pojavljuju se u fajlovima.

Razmena uključuje poruku u kojoj Vaserman piše Maksvelovoj: "Mislim na tebe stalno. Pa, šta treba da uradim da bih te video u uskom kožnom autfitu?"

U mejlu iz aprila 2003. godine, koji je Maksvel poslala Vasermanu, tada oženjenom, ona nudi masažu koja može "da dovede muškarca do ludila".

Vaserman je u subotu rekao da "duboko žali" zbog svoje "prepiske sa Gislejn Maksvel", za koju je naveo da se dogodila "mnogo pre nego što su njeni užasni zločini izašli na videlo".

"Nikada nisam imao lični ili poslovni odnos sa Džefrijem Epstajnom", dodao je. "Kao što je dobro dokumentovano, 2002. godine sam bio na humanitarnom putovanju u okviru delegacije Fondacije Klinton i putovao Epstajnovim avionom. Strašno mi je žao zbog bilo kakve povezanosti sa bilo kim od njih."

8. Suvlasnik Njujork Džajantsa razmenjivao mejlove sa Epstajnom

Stiv Tiš se pominje nekoliko stotina puta u fajlovima objavljenim u petak, a u nekim mejlovima iz 2013. godine izgleda da je Epstajn povezivao Tiša sa nekoliko žena.

U saopštenju, Tiš je rekao da su on i Epstajn imali "kratku povezanost u kojoj smo razmenjivali mejlove o odraslim ženama, a pored toga razgovarali o filmovima, filantropiji i investicijama".

"Nisam prihvatio nijedan njegov poziv i nikada nisam bio na njegovom ostrvu", dodao je. "Kao što sada svi znamo, bio je užasna osoba i neko za koga duboko žalim što sam se ikada s njim povezivao".

9. Novo svetlo o odnosu između Epstajna i Pitera Mendelsona

Bankarski zapisi, izgleda, pokazuju tri odvojene uplate od po 25.000 dolara s Epstajnovih računa u JP Morganu koje se odnose na Pitera Mendelsona (britanski političar i jedan od najuticajnijih stratega Laburističke partije u savremenoj britanskoj politici, op.aut.), dok drugi dokumenti ukazuju na to da je Epstajn poslao hiljade funti parteru Mendelsona nakon što je Epstajn pušten iz zatvora 2009. godine.

Upitan o bankovnim izvodima, Mendelson je rekao: "Nemam nikakav zapis niti se sećam da sam primio ove iznose i ne znam da li su dokumenti autentični".

Fajlovi takođe uključuju fotografiju Mendelsona u donjem vešu kako stoji pored žene čije je lice redigovano. Kao odgovor, Mendelson je rekao da "ne može da odredi lokaciju niti ženu i da ne može da se seti okolnosti".

Mendelson je u septembru smenjen zbog veza sa Epstajnom. Podneo je ostavku u Laburističkoj partiji.

U saopštenju, Mendelson je ponovio da je pogrešio što je verovao Epstajnu i nastavio odnos s njim, dodajući: "Duboko žalim zbog toga i bezrezervno se izvinjavam ženama i devojčicama koje su patile."

10. Holivudski reditelj na fotografiji sa Epstajnom i dve žene

Na novoobjavljenoj fotografiji iz dokumentacije vidi se Bret Ratner, reditelj nedavno objavljenog dokumentarca o Melaniji Tramp, kako sedi na sofi grleći jednu ženu, pored Epstajna koji sedi sa drugom ženom. Lica obe žene su redigovana.

Prema Wall Street Journalu (WSJ), fotografija bez datuma izgleda da je nastala u Epstajnovoj gradskoj kući u Njujorku.

Ratner je navodno rekao za WSJ 2023. godine da nije poznavao Epstajna i da ga nikada nije upoznao. U subotu je portparolka Ratnera odbila da da komentar za WSJ.