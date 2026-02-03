Slušaj vest

Predstavnički dom SAD je u utorak tesnom većinom odobrio dvostranački sporazum o okončanju delimičnog zatvaranja savezne vlade i poslao ga predsedniku Donaldu Trampu na potpis.

Predlog zakona bi vratio isteklo finansiranje za odbranu, zdravstvo, rad, obrazovanje, stanovanje i druge agencije i privremeno produžio finansiranje Ministarstva za unutrašnju bezbednost dok zakonodavci pregovaraju o mogućim promenama u sprovođenju imigracionih zakona.

Finansiranje tih agencija je isteklo u subotu nakon što Kongres nije uspeo da reaguje na vreme kako bi sprečio obustavu rada koja nije rezultirala većim poremećajima u vladinim službama. Sporazum je već ubedljivo usvojen u Senatu i sada je na putu ka Trampu na potpis.

Demokrate traže ograničenja

Predstavnički dom, kojim dominiraju republikanci, usvojio ga je sa 217 glasova za i 214 protiv, pri čemu je 21 republikanac glasao protiv, a 21 demokrata za predlog. Demokrate traže nova ograničenja Trampovih agresivnih metoda sprovođenja imigracionih zakona nakon ubistava dva američka državljanina od strane federalnih agenata u Mineapolisu prošlog meseca.

Neki republikanci na desnom krilu stranke su bezuspešno pokušali da izmene predlog zakona kako bi uključili odredbu o pooštravanju uslova za glasanje. Republikanci u Predstavničkom domu imaju većinu od samo 218 prema 214 predstavnika, što znači da sa ujedinjenom demokratskom opozicijom mogu izgubiti samo jedan republikanski glas.

Poslednje zatvaranje vlade trajalo je rekordnih 43 dana u oktobru i novembru, poslavši stotine hiljada federalnih službenika na prinudni odmor, što je američku ekonomiju koštalo skoro 11 milijardi dolara.