U sudaru broda grčke Obalske straže i čamca sa migrantima u Egejskom moru nedaleko od ostrava Hios poginulo je najmanje 14 ljudi, 12 muškaraca i dve žene, a povređeno je najmanje 25 osoba, saopšteno je iz lučke kapetanije na Hiosu.

"Patrolni brod Obalske straže je uočio čamac sa približno 35 migranata. Nakon signala upozorenja krijumčari su krenuli ka čamcu Obalske straže i izazvali sudar", navodi se u saopštenju, prenosi grčki portal Proto Thema.

Grčke spasilačke službe su do sada prevezle u Opštu bolnicu na Hiosu 25 povređenih migranata, uključujući jednu trudnicu i dva pripadnika Obalske straže, jednog muškarca i jednu ženu.

Među povređenima je sedam muškaraca, sedam žena i 11 dece, a četiri osobe su u teškom stanju.

Vlasti su izdale naredbu o pokretanju potrage za nestalima u moru, a potraga i spasilačke operacije su u toku.

U području u kojem se dogodio incident nalazi se pet plovila Obalske straže, jedno privatno plovilo sa roniocima i helikopter grčkog ratnog vazduhoplovstva.