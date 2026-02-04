Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da je ruski predsednik Vladimir Putin održao reč time što nije napadao ukrajinske gradove nedelju dana, iako je Rusija potom izvršila najveći raketni i bespilotni napad na Kijev ove godine.

„Bilo je od nedelje do nedelje, a onda se otvorilo i sinoć su snažno pogođeni“, rekao je Tramp u Ovalnom kabinetu, odgovarajući na pitanja o najnovijem ruskom napadu.

Tramp je ranije tvrdio da je on taj koji je ubedio Putina da privremeno obustavi napade na ukrajinske gradove na nedelju dana, u vreme kada se Ukrajina suočava sa izuzetno niskim temperaturama.

Pauza je okončana ruskim napadom sinoć, nakon čega su desetine hiljada ljudi ostale bez grejanja usred zimske hladnoće u Ukrajini.

Tramp je rekao da Putin nije prekršio svoje obećanje. „Održao ga je. Dakle, to je mnogo. Znate, jednu nedelju - uzećemo šta god možemo, jer je tamo zaista hladno. Ali bilo je od nedelje do nedelje“, rekao je Tramp.

Dodao je da bi voleo da je Putin produžio pauzu u napadima.

„Voleo bih da jeste. Želim da se rat završi“, rekao je Tramp.

Ranije večeras, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina čeka odgovor Sjedinjenih Država na ruske noćne napade na gradove širom zemlje, koji su prouzrokovali novu štetu energetskoj infrastrukturi i u kojima su poginule dve osobe u Zaporožju.

„Očekujemo odgovor Sjedinjenih Država na ruske napade. Američki predlog je bio da se zaustave napadi na energetsku infrastrukturu tokom diplomatskih napora i hladnog zimskog perioda“, rekao je Zelenski u večernjem video obraćanju.

Dodao je da se od Ukrajine očekivalo da napravi ustupke, ali da je sada na Rusiji da učini isto, pre svega da, kako je rekao, zaustavi agresiju.